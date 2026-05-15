Un experto desvela la clave que podría determinar la gravedad de la lesión de Alcaraz: "Es preocupante..."

La lesión de Carlitos ha terminado siendo más compleja de lo que se pensaba. Un experto en este tipo de dolencias físicas apunta a lo que podría permitirle a Alcaraz volver pronto a las pistas.

Carlos Alcaraz sigue recuperándose de su lesión de muñeca. El de El Palmar no estará en Roland Garros para poder dejar atrás de manera completa un dolor que le impide jugar con normalidad.

Sin embargo, desde que comunicó su lesión en el Conde de Gódo, Carlitos se ha perdido el Mutua Madrid Open y el Masters 1.000 de Roma. Más allá de la ya confirmada baja para París, está por ver si el número dos del mundo será capaz de llegar Wimbledon.

Por lo pronto, ha quedado claro que la gestión de la lesión por parte de Alcaraz está siendo cuanto menos cauta. El murciano no quiere generar aún más dolor en esa zona y es consciente de las terribles consecuencias que podría tener volver a jugar antes de tiempo.

Stephen Smith es un experto en este tipo de lesiones. En declaraciones para 'Tennis365', Smith ha analizado un factor que podría hacer que Carlitos volviera antes o que, de lo contrario, tuviera que seguir recuperándose perdiéndose grandes torneos.

"Si se trata del tendón en sí, podría haber un desgarro parcial. Eso puede ser bastante preocupante. Pero si solo se trata de la vaina, generalmente indica que podría tratarse de un estiramiento excesivo, o de una ligera distensión", asegura Smith.

Aún así, el experto también apunta a otra posibilidad: "Pero si solo se trata de la vaina, generalmente indica que podría tratarse de un estiramiento excesivo, o de una ligera distensión. Una pequeña inflamación que se puede tratar con bastante facilidad. Pueden sujetarlos y así aliviar la presión y distribuir la carga alrededor. Por lo tanto, es mucho más manejable, diría yo. Probablemente Alcaraz esté siendo inteligente, si se mira el calendario y el cronograma que tienen que cumplir, creo que probablemente se verá".