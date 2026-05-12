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A sus 19 años

El tremendo dato en el que Rafa Jódar supera a Nadal, Federer, Djokovic, Alcaraz y Sinner

El de Leganés, tras su victoria ante Learner Tien en los octavos de final del Masters 1000 de Roma, ha logrado un hito impensable hasta la fecha.

Superando a Carlos Alcaraz y Nadal: la increíble estadística de Rafa Jódar en tierra batidaSuperando a Carlos Alcaraz y Nadal: la increíble estadística de Rafa Jódar en tierra batidaGetty

Con su victoria ante Learner Tien en los octavos de final del Masters 1000 de Roma (6-1, 6-4), Rafa Jódar ha logrado un dato de precocidad en el que supera al 'Big Three', a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner.

El de Leganés se ha convertido a sus 19 años en el tenista menor de 21 que ha tardado menos partidos en sumar sus diez primeros 6-0 o 6-1.

La 'perla' lo ha logrado en solo 28 enfrentamientos, mientras que Alcaraz lo logró en 37 y Sinner en 84.

Por darle la dimensión adecuada al hito, Djokovic lo logró en 39, mientras que Rafa Nadal y Roger Federer en 50 y 78 respectivamente.

Tras su victoria ante Tien, Jódar se enfrentará en cuartos de final a Luciano Darderi, que viene de derrotar a Alexander Zverev. Si vence, ya será 'top 10' de la Race este 2026.

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