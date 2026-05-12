El tremendo dato en el que Rafa Jódar supera a Nadal, Federer, Djokovic, Alcaraz y Sinner

Superando a Carlos Alcaraz y Nadal: la increíble estadística de Rafa Jódar en tierra batida

El de Leganés, tras su victoria ante Learner Tien en los octavos de final del Masters 1000 de Roma, ha logrado un hito impensable hasta la fecha.

Con su victoria ante Learner Tien en los octavos de final del Masters 1000 de Roma (6-1, 6-4), Rafa Jódar ha logrado un dato de precocidad en el que supera al 'Big Three', a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner.

El de Leganés se ha convertido a sus 19 años en el tenista menor de 21 que ha tardado menos partidos en sumar sus diez primeros 6-0 o 6-1.

La 'perla' lo ha logrado en solo 28 enfrentamientos, mientras que Alcaraz lo logró en 37 y Sinner en 84.

Por darle la dimensión adecuada al hito, Djokovic lo logró en 39, mientras que Rafa Nadal y Roger Federer en 50 y 78 respectivamente.

Tras su victoria ante Tien, Jódar se enfrentará en cuartos de final a Luciano Darderi, que viene de derrotar a Alexander Zverev. Si vence, ya será 'top 10' de la Race este 2026.