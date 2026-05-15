Ayuso se queda muda: silencio total sobre sus últimos días en México y el pago del viaje

¿Qué ha pasado? La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dicho absolutamente nada en lo relativo a las jornadas en las que no tenía agenda ni de dónde ha salido el dinero para tal visita.

Isabel Díaz Ayuso ha mantenido silencio sobre su viaje a México, que duró diez días y careció de agenda oficial en gran parte. No ha explicado los detalles del viaje, cómo se financió o por qué temió por su vida, como afirmó en su momento para criticar al Gobierno de España. Durante las festividades de San Isidro en Madrid, Ayuso se mantuvo en silencio, sin aclarar nada sobre el viaje o los gastos asociados, que no aparecen en el portal de transparencia. Mientras tanto, su portavoz, Miguel Ángel García, defendió a la presidenta, calificando las preguntas sobre el viaje como "estúpidas". A pesar de la confusión sobre quién financió el viaje, se sabe que el patrocinio de los Premios Platino, a los que no asistió, costó 450.000 euros.

Isabel Díaz Ayuso se ha impuesto la ley del silencio. La ley de no hablar ni decir nada acerca de su viaje a México. De no responder, de no contestar, sobre los detalles de su travesía de diez días en el país azteca sin que para muchos de ellos tuviera agenda oficial. Y es que no se sabe qué hizo durante sus últimos días ni tampoco cómo se ha pagado tal visita.

Tampoco ha explicado en qué momento y por qué motivo temió por su vida, como dijo en su día para acusar al Gobierno de España de dejarla abandonada en su viaje. Muchas preguntas, muchas para las que al menos para laSexta no ha tenido tiempo. Para otras cosas sí, en un día de San Isidro, en un día festivo en Madrid, en el que ha habido chotis, rosquillas y demás.

Ella, de momento, en silencio total y absoluto. Ni buenos días. Nada de nada, aún habiendo pasado un rato largo sobre el escenario. No ha dicho nada del viaje. No ha dicho nada del vuelo de vuelta. Tampoco ha explicado dónde encontrar en el portal de transparencia los gastos de viaje.

Mientras ella hace mutis, sus fieles escuderos hacen defensa cerrada de la presidenta. Así ha hecho Miguel Ángel García, portavoz de su gobierno, quien dijo que "la oposición siempre está rabiosa". Quien dijo el lunes dijo que el viaje lo había costeado el erario público y llegó incluso a decir que la pregunta del periodista sobre el asunto era "estúpida".

Es una afirmación cuanto menos curiosa, pues días antes se había dicho que la invitación era de los productores a los premios Platino, que incluían la estancia de Ayuso en Riviera Maya.

Así pues, se sabe sin saber quién pagó todo a Ayuso, pero sí que es público cuánto ha costado a los madrileños. El coste para los madrileños del patrocinio de los premios a los que no acudió fue de 450.000 euros para que finalmente no acudiera. Tampoco se sabe qué hizo ni durante ese día ni el día siguiente antes de regresar cuando, eso sí, dio una entrevista.

"Hemos temido por la seguridad de la gente que se quería reunir con nosotros, por eso hemos decidido volver", dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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