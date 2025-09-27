La violenta caída que provocó la fractura de clavícula de Jorge Martín

El madrileño se fue al suelo en la primera curva de la 'sprint' sufriendo un impacto muy duro que provocó también la caída de otros pilotos.

Jorge Martín no levanta cabeza. El madrileño está viviendo sin duda su temporada más dura como piloto profesional. El circuito de Motegi ha vivido una nueva caída de Jorge que le ha obligado a ser trasladado al hospital tras pasar por el centro médico de la trazada.

El diagnóstico, fractura de la clavícula derecha en desplazamiento. El vigente campeón del mundo de MotoGP se ha ido al suelo en la curva uno de la 'sprint' y ha sufrido un fuerte accidente que ha resultado también en la caída de otros pilotos como su compañero Marco Bezzecchi.

Jorge ha intentando adelantar por el interior en la primera curva y ha perdido el control de su Aprilia. Al estar por dentro del asfalto, el resultado ha sido el de su incidente y el de todos lo que se situaban por el exterior del piloto de Aprilia. El impacto contra el suelo ha sido bastante violento debido a la gran velocidad a la que iba.

Martín, tras el accidente, ha sido trasladado al centro médico donde se ha confirmado su fractura. Una vez hecho el primer diagnóstico, a Jorge se le ha evacuado del circuito en helicóptero camino al hospital donde se le realizarán más pruebas. Todo apunta a que el madrileño deberá someterse a una nueva operación. Podría decir adiós a lo que queda de temporada.