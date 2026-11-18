El expiloto italiano ha desvelado los problemas de sueño y cansancio a los que tuvo que hacer frente en su carrera.

En su autobiografía, además de hablar largo y tendido de Marc Márquez, Valentino Rossi también ha reflexionado sobre algunos problemas con los que tuvo que lidiar durante su carrera.

Uno de los más grandes tenía que ver con sus ritmos circadianos: "En casa siempre intentaba empezar el día por la tarde. En invierno pasaba meses sin ver la luz del día, de verdad. Me despertaba tarde, cenaba tarde y los entrenamientos empezaban a las nueve y media o diez de la noche".

Conciliar el sueño se convirtió en un problema para el 'Doctor': "Cuando compites tienes que lidiar íntimamente con tu paranoia y la tensión arterial sube muchísimo. Siempre dormía poco, demasiado poco".

"Encendía la televisión a la una de la madrugada a volumen cero para no quedarme a oscuras. En la oscuridad empezaba la tortura: pensar en la Honda, la Yamaha, en cómo mejorar una curva", añade.

En 2005 y 2006, con malos resultados a su espalda, comenzó a tomar tranquilizantes: "Probé con un medicamento, un tranquilizante, porque apenas lograba dormir. Pero no me funcionó bien, me dejaba lento y sentía los ojos pegados".

Sin embargo, el miedo a ser dependiente le hizo cambiar de 'ayuda': "Tenía miedo de acostumbrarme y sufrir por la falta de ese medicamento; no quería una adicción. Más tarde descubrí la melatonina, que funciona muy bien".