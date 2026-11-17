El contexto Durante los últimos días ha circulado por redes sociales el bulo de que este martes, a las 20:20, se iba a producir un apagón mundial.

El martes por la noche, se esperaba un apagón mundial debido a rumores difundidos en redes sociales y grupos de WhatsApp, pero no ocurrió nada. La alarma se originó por una mezcla de desinformación, una supuesta profecía de Los Simpson y el poder de las redes sociales. Un ciberataque global fue el temor infundido, apoyado por vídeos falsos y teorías sin fundamento, que anunciaban un apagón de 72 horas. La situación se agravó por un fallo real en la red de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, lo que llevó a muchos a vaciar supermercados en busca de suministros de emergencia.

A las 20:20 de este martes se suponía que íbamos a sufrir un apagón mundial. Esa es la alarma que se ha extendido en los grupos de WhatsApp y las redes sociales durante los últimos días. Y obviamente no ha pasado nada.

Porque una pizca de alarma, un poquito de manipulación de la información y algo la ayuda de una supuesta profecía de Los Simpson y las redes sociales hicieron el resto.

Vídeo tras vídeo, mentira tras mentira y el miedo se dispara. Gente asustada por un supuesto ciberataque mundial que tenía que ocurrir este martes de noviembre.

Una prueba rutinaria de alertas de emergencia de un minuto en Estados Unidos se ha terminado convirtiendo en un bulo mundial. Vídeos falsos y explicaciones sin sentido que acaban con el mismo mensaje: un aviso de 72 horas sin energía en todo el planeta.

Una falsa alarma que ha encontrado este martes gasolina gratis tras un fallo técnico real: la caída de la red de comunicaciones clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional.

Un temor que ha hecho que muchos hayan salido corriendo a los supermercados para prepararse para lo peor y arrasando con todo con el fin de conseguir el kit de supervivencia perfecto.

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