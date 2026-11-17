El contexto El informe policial sobre Núcleo Nacional revela algunas de las actitudes que se daban en la organización ultra y otras cuestiones como los juramentos que debían realizar los militantes más presentes.

El informe policial sobre la organización ultra Núcleo Nacional revela una evidente misoginia, con situaciones de violencia hacia las mujeres del grupo, quienes eran insultadas y amenazadas. Un incidente describe cómo una mujer fue agredida verbal y físicamente por sus compañeros al retirar pasquines de coches. Incluso Isabel Peralta, una figura destacada, carece de reconocimiento en la cúpula masculina. Además, el informe detalla amenazas hacia quienes consideran declarar en contra del grupo, aunque evitan agresiones físicas para no tener problemas legales. Los miembros deben cumplir juramentos que reflejan una ideología supremacista basada en la raza, reminiscentes del nazismo.

Núcleo Nacional contaba con representación femenina en sus filas. Sin embargo, la misoginia es evidente. El informe policial sobre la organización ultra describe situaciones de violencia hacia mujeres del grupo, en las que eran insultadas o incluso amenazadas de muerte.

En una ocasión, una de las comparecientes vio cómo sus compañeros ponían pasquines en los coches y decidió quitarlos. Como respuesta, el mayor de todos los allí presentes, un hombre de unos 55 años, se refirió a ella con insultos como "hija de puta", "Charo" o "feminista de mierda". Otra joven del mismo grupo la empujó y la amenazó de muerte en ese mismo contexto. Mientras tanto, describe el informe, siete hombres rodeaban a la víctima.

Incluso las mujeres más representativas de Núcleo Nacional, como Isabel Peralta, carecen de reconocimiento en la cúpula, compuesta por unos siete u ocho hombres. Ella misma ha llegado a quejarse con su novio de que uno de los principales miembros de la organización, Iván Rico, "no le hace caso", según recoge el informe.

Estos, sin embargo, son solo algunos ejemplos de muchos. El informe describe también una dinámica generalizada de amenazas y acoso hacia quienes se plantean declarar en su contra en los juzgados. Ahora bien, hacían mucho hincapié en evitar las agresiones físicas para no tener problemas con la ley.

Los juramentos para entrar en Núcleo Nacional

No robar, no mentir, no acudir a trabajadoras sexuales, no consumir drogas... E incluso "no mantener relaciones sexuales/afectivas con la chica/chico con quien haya estado otro camarada". Estos son algunos de los juramentos que debían realizar los militantes de Núcleo Nacional.

Entre ellos también se puede entrever la ideología de este grupo ultra, cuyo eje de pensamiento se basa en la raza. Exigen a sus militantes que no mantengan relaciones con nadie que no sea de "raza europea", según un documento encontrado durante los registros de la sede.

Algunos de estos juramentos remiten al nazismo, régimen supremacista de la raza aria y que también imponía a sus seguidores una serie de normas. Sin embargo, esto no tiene por qué ser una sorpresa, ya que algunos miembros contaban con fotografías de Hitler.

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