¿Qué están diciendo? Muñoz ha reivindicado que España votase en contra en la UE de los centros de retorno de migrantes mientras Oramas reclama al Gobierno "que se ocupe de Canarias".

La migración es un tema central en la campaña electoral actual, marcado por el aumento de llegadas de cayucos a El Hierro y la crisis en Ceuta. Los partidos políticos debaten soluciones en el programa Mesa Abierta de El Objetivo. Ana Oramas, de Coalición Canaria, critica la falta de recursos del Gobierno para gestionar la situación en Canarias, mientras que José Muñoz, del PSOE, defiende la cooperación con países de origen y tránsito. La propuesta de crear centros de retorno en Ruanda genera controversia, con España como único país de la UE que votó en contra. Representantes de otros partidos abogan por modelos de acogida más humanos y critican la existencia de centros de internamiento en España. Jacinto Morano, de Podemos, exige políticas que promuevan vías seguras de migración y el cierre de los CIE en España.

La migración es uno de los temas que están marcando la campaña electoral, en un momento de aumento de llegadas de cayucos a El Hierro, reivindicaciones para que se solucione la crisis de Ceuta y polémicas iniciativas de varios países europeos, que han acordado la creación de centros de retorno de migrantes en Ruanda.

Ante esta situación tan candente, cada partido aboga por una solución a la crisis humanitaria que supone. En El Objetivo: Mesa Abierta, seis formaciones han confrontado sus ideas, que pasan por la condena a los centros de retorno, la reclamación de una inmigración "ordenada" o políticas de cooperación con los países de origen y tránsito.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha afirmado que a Canarias "viene gente de todo África, hay cientos de miles de personas pendientes de cruzar" y por eso ha criticado que el Gobierno no haya puesto "los recursos que se necesitaban".

"Han traído una nueva salvamar sin tripulación, la gente está con horarios de 16 horas; se había pedido más Guardia Civil y Policía, pero han venido pocos. El ministro le dijo a Clavijo que España no había pedido ni los recursos de Frontex para hacer los patrullajes conjuntos con el peso de Europa y los fondos de cooperación", ha reprochado Oramas, que ha agradecido que el presidente canario "no es del PSOE ni del PP".

Crítica al centro de Ruanda

La diputada canaria ha tenido un rifirrafe con el diputado del PSOE en las Cortes Valencianas, José Muñoz, que ha defendido que "ha bajado la llegada de migrantes un 70%". Oramas ha reclamado "que se ocupen de Canarias con todos los recursos".

Muñoz ha subrayado que el Gobierno sí que se ocupa y ha defendido su política, que consiste en "tener cooperación con los países de origen y tránsito, y acabar con las mafias ilegales de personas". Además, ha recordado a Oramas que en Canarias gobiernan con el PP, que ha rechazado el traslado de los menores migrantes a la península.

Al respecto de la iniciativa para crear centros de retorno en África, Muñoz ha defendido que "el futuro de la UE no puede ser subarrendar en países como Ruanda".

"Esto se votó en el Consejo de Europa. Solo hubo un país de la UE que votó en contra de esos centros de deportación, que fue España. Al menos hay que reconocer que España está haciendo de valedor de los derechos humanos", ha reivindicado.

Un modelo de cercanía

El representante del PNV, Joseba Díez, ha abogado por el "modelo de inmigración vasco" basado en los centros pequeños con atención individualizada, mientras que Olalla Rodil, del BNG, ha pedido "no perder la perspectiva" sobre la inmigración, recordando que los migrantes "son seres humanos que huyen de la guerra, de la necesidad, del hambre".

En esta línea, Tesh Sidi, de Frente Amplio, ha reivindicado su caso personal de un campo de refugiados. "El mejor modelo que yo he recibido ha sido el modelo de acogida en una familia", ha relatado, abogando por un modelo "de acogida cercana".

"Yo soy hoy diputada gracias a un modelo público bien gestionado de familias de acogida y por eso reivindico ese modelo, por eso me agobia muchísimo cuando hablamos de las personas", ha reivindicado, recorriendo "lo complicado que es conseguir un visado en cualquier consulado español en el Magreb".

"Le invito a todo el mundo a que haga esa cola de Extranjería para conseguir un visado. Nunca te dan esa cita y está externalizado el servicio. Por eso la gente elige vías inseguras y estamos a través de la Unión Europea inyectando dinero a dictaduras como Marruecos, a dictaduras como Libia. Y ahora queremos hacer centros en Ruanda de deportación y eso es lo que no puede hacer con dinero público", ha criticado.

Cierre de los CIE

Finalmente, Jacinto Morano, de Podemos, ha recordado que en España hay centros para migrantes parecidos al que se pretende construir en Ruanda, como el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. "No podemos decir que somos vanguardia peleando contra una cosa que pasa en Ruanda cuando tienes un agujero de derechos humanos, que podemos ir dando un paseo", ha aseverado.

"Tenemos un modelo que fomenta una inmigración irregular y que fomenta una inmigración que pone en peligro las vidas de la gente. Este es el asunto", ha sostenido, recordando que mientras vivamos en un mundo "donde hay unas diferencias de rentas per cápita a kilómetros, va a seguir existiendo inmigración".

Morano ha afirmado que hay dos opciones: "Generar vías seguras para migrar, o lo que estamos haciendo, que es fomentar que haya un modelo en que la gente se tenga que jugar la vida para llegar aquí". Así, ha exigido "derogar la ley Extranjería y cerrar el Ruanda que tenemos en Aluche".

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