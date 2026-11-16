¿Marc Márquez o Valentino Rossi? Stoner se posiciona en el eterno debate de MotoGP

El australiano, leyenda viva de la categoría reina, se ha quedado con uno a pesar de hablar de "épocas diferentes".

En una entrevista concedida a 'La Gazzetta dello Sport', a Casey Stoner le pusieron en una complicada tesitura con un test.

En el mismo, el expiloto de MotoGP tenía que desechar a uno y elegir a otro, que continuaría en la siguiente comparativa.

Jorge Lorenzo fue su elegido en diversas rondas hasta que apareció el nombre de Marc Márquez, y ahí el australiano no tuvo ninguna duda.

Seguidamente apareció Valentino Rossi, lo que dejó a Stoner en una complicada posición: "Es difícil. Son épocas diferentes, así que es imposible".

"Pero no se puede discutir con Marc en este momento", añadió el bicampeón de MotoGP, que se retiró en 2012, justo antes de que el ilerdense debutara en la categoría reina.

Por último, a Casey le pidieron que eligiera entre él y el piloto de Ducati: "Tendría que decir Marc. Ha conseguido más en su carrera que yo".

Chi vince regna: MotoGP Edition con Casey Stoner 👑💨 🎙️ Rachele Scoditti #gazzetta #ilfestivaldellosport #motogp #caseystoner #stoner https://t.co/IkvPUY4WjZ — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 5, 2026