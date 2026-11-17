Uno de los grandes campeones del motociclismo asume que tardó demasiado tiempo en marcharse de MotoGP.

Valentino Rossi se retiró del motociclismo en noviembre de 2021. Demasiado tarde según su criterio. En una entrevista en el programa 'Che tempo che fa' ha reconocido que debería haberse marchado de la alta competición mucho antes.

En palabras que recoge 'AS', Valentino reconoce que lo alargó demasiado: "Debería haberme retirado antes".

"Es una pregunta que no hay que hacerme a mí, porque yo debería haberlo dejado un poco antes probablemente. Pero a mí siempre me ha gustado correr, siempre ha sido un placer", dice uno de los grandes campeones de la categoría reina.

Así gestionó su salida: "Yo he hablado con otros pilotos. He hablado con Schumacher, con otros compañeros de motos como Baylis que es un piloto australiano de Superbikes. Recuerdo que ellos habían dejado de correr por una razón u otra, pero los había visto un poco arrepentidos de su decisión, con remordimientos. Por eso yo siempre me dije: 'Correré hasta que ya no pueda más'".

No echa de menos la competición: "Desde la última vez que corrí, es decir, desde la última vez que crucé la línea de meta, ha sido realmente un capítulo cerrado. Nunca más he vuelto a pensar en volver a pilotar una MotoGP. Ha sido como escribir la palabra 'fin' en el momento justo".

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