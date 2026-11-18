Los detalles El mandatario ruso espera sacar "un gran beneficio potencial" de su reunión con Donald Trump y Xi Jinping. También defiende que su relación con China funciona "de manera constante y positiva".

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su expectativa de obtener un "gran beneficio potencial" de la reunión tripartita con Donald Trump y Xi Jinping durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China. Putin destacó la importancia de la colaboración frente a una economía global fragmentada y riesgos político-militares. Antes de la reunión tripartita, Putin sostuvo conversaciones bilaterales con Xi, subrayando la cooperación estable y positiva entre China y Rusia. Xi Jinping afirmó que ambos países deberían intensificar su cooperación para impulsar un mundo multipolar, destacando la solidez de sus relaciones a pesar de las dificultades.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó el miércoles que espera un "gran beneficio potencial" de su reunión tripartita de esta semana con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping.

Putin, quien tiene previsto mantener conversaciones con Trump y Xi el jueves, hizo estas declaraciones durante la ceremonia de apertura de la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China.

Aludiendo a lo que describió como una economía global fragmentada y a la existencia de riesgos político-militares, Putin señaló que es necesaria la colaboración —en lugar del aislamiento— y destacó que el APEC brinda una oportunidad para un intercambio de puntos de vista constructivo.

"Por lo tanto, espero un gran beneficio potencial de la próxima reunión tripartita entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, programada para celebrarse al margen de la cumbre del APEC", declaró Putin ante los asistentes.

Este miércoles, Putin mantuvo conversaciones bilaterales con Xi, durante las cuales afirmó que la asociación en política exterior entre China y Rusia está funcionando "de manera constante y positiva en el escenario internacional".

Por su parte, Xi sostuvo que China y Rusia deberían adoptar medidas más concretas para profundizar su cooperación integral y "liderar e impulsar la tendencia hacia un mundo multipolar". Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes a pesar de las dificultades, añadió Xi.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido