Ivan Ljubicic, quien fuera entrenador de Roger Federer, prefiere a Carlos: "A nivel técnico dispone de más recursos".

Es una pregunta que se repite estos días en las ATP Finals: ¿Prefieres el tenis de Carlos Alcaraz o el de Jannik Sinner? Aunque el italiano no está presente por lesión, el debate sigue abierto y se acuerdo de un Jannik que espera volver la próxima temporada para el Open de Australia.

A Ivan Ljubicic, el que fuera entrenador de Roger Federer, le han pedido que elija entre Alcaraz y Sinner.

Y así explica su decisión: "A nivel técnico, prefiero a Alcaraz ya que dispone de más recursos, aunque Sinner atesora un golpeo de bola espectacular, mete miedo. Creo que estilísticamente son comparables a Federer y Djokovic, porque Roger era más agradable de ver para todos, pero Novak tenía una efectividad enorme con su tenis".

En declaraciones que recoge 'Punto de Break', Ljubicic hace sus comparaciones: "Me parece que también son comparable a Roger y Novak en cuanto a la visión del tenis que tienen ambos. Carlos tiene momentos cumbre más increíbles, pero Jannik es más consistente".

Finalmente se queda con Alcaraz: "Considero que ambos deben prestar mucha atención a su físico ya que lo de este año no puede repetirse, estando ambos tanto tiempo fuera. En conclusión, diría que Carlos Alcaraz, en su mejor versión, tiene algo más que Jannik Sinner".

El tenista murciano opta esta semana a su primer título de las ATP Finals. Ha arrancado el torneo absolutamente lanzado.

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