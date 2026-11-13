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"Nunca existió una patada"

Valentino Rossi afirma que no pateó a Marc Márquez: "Lo juro por la cabeza de mis hijas"

El expiloto italiano ha explicado su versión sobre lo que ocurrió en Sepang en 2015 cuando Marc Márquez se cayó tras aparentemente ser golpeado por él.

Valentino Rossi y Marc Márquez Valentino Rossi y Marc MárquezRedes

Tras asegurar en distintos medios de comunicación que Marc Márquez corría para hacerle perder y que llegó a 'presionar' a su mujer para que su hija Giulietta no naciera el mismo día que el ilerdense, ya han salido a la luz algunos párrafos de la autobiografía de Valentino Rossi.

Después de todo lo que ha hablado -y rajado- del piloto de Ducati, había mucho interés en saber cómo explicaba lo ocurrido en Sepang 2015.

En aquel Gran Premio de Malasia, ambos pugnaban por el tercer puesto detrás de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

"Me acerqué a él, lo miré y dije: '¿Qué demonios haces? Basta ya, para", arranca Rossi, que ya pasa a hablar de la famosa patada.

"Márquez acelera para intentar adelantarme, su maneta de freno me engancha en la pierna por debajo del mono y a la altura de la rodilla", recuerda.

Incluso el propio Valentino reconoce que en la retransmisión parecía que le golpeaba: "En ese instante, mi pierna izquierda se desliza hacia abajo".

"Parece una patada. Realmente parece que una patada provocó la caída. Yo también lo creo viendo las imágenes", añade.

Sin embargo, Rossi niega la mayor: "Nunca existió una patada. Lo puedo jurar por lo que sea. También por la cabeza de mis hijas".

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