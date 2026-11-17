Los detalles El presidente del Gobierno y candidato del PSOE el 29N ha contado que sus padres han sido un ejemplo para él: "Mi madre y yo estudiamos la carrera a la vez. Verla esforzase tanto fue una lección".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, protagoniza su primera portada en una revista del corazón en plena campaña electoral. En la revista 'Lecturas', Sánchez aborda aspectos personales y sentimentales, hablando de la importancia de su familia, especialmente de su esposa Begoña, quien no participó en la entrevista. Sánchez destaca el esfuerzo de su madre al estudiar juntos y el ejemplo de sus abuelos. También reflexiona sobre las lecciones de vida y menciona las renuncias personales, como momentos perdidos con sus hijas. La entrevista, grabada antes de la campaña, busca acercar al candidato a un público más amplio, especialmente a las mujeres, cuyo voto fue crucial en elecciones pasadas.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha protagonizado su primera portada en una revista del corazón en plena campaña. En la portada de 'Lecturas', que será publicada este miércoles, se puede leer ya: "No imagino mi vida sin Begoña".

En esa entrevista Sánchez habla de una parte más sentimental, mucho más personal, de personas que para él son importantes en su vida, como sus padres, su mujer y sus hijas. Begoña Gómez habría estado presente en esa entrevista pero se habría negado a participar.

Ella también es protagonista de la entrevista, pero no forma parte ni de las imágenes ni de ningún entrecomillado, de ninguna respuesta a las preguntas que le lanza el periodista a un Sánchez que en la portada aparece con un pantalón vaquero y una camisa blanca y sentado de forma más informal.

"Mi madre y yo estudiamos la carrera a la vez. Verla esforzase tanto fue una lección", se puede leer también en esa portada. Sánchez ha contado que sus padres han sido un ejemplo para él y también que su yo de niño estaría orgulloso de que siga creyendo en muchas cosas que aprendió.

También dice "que nadie es más que nadie y que merece la pena luchar por aquello en lo que crees". Sánchez, incluso, habla de sus abuelos. El Sánchez más personal refiere que sus abuelos fueron personas humildes y trabajadoras, conocieron el dolor y la emigración y también las miserias de aquella época que hoy algunos añoran.

Además, ha dicho que "todas las etapas de nuestra vida conllevan un aprendizaje. Sin duda. Lo importante no es tanto lo que te ocurre, como lo que tú decides hacer con ello". En la portada han decidido destacar otro entrecomillado del presidente: "He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas".

Sánchez protagoniza su primera portada en una revista de corazón en plena campaña: "No imagino mi vida sin Begoña"

Según han trasladado fuentes del PSOE a laSexta, la entrevista se grabó la semana pasada, unos días antes de que comenzara oficialmente la campaña, y no se hizo en Moncloa. A la pregunta de por qué ha decidido el candidato socialista saltar a una revista del corazón, la respuesta que han dado es: "¿Por qué no?".

Así, han dicho que Sánchez, además de presidente y además de candidato por el PSOE, es también hijo, es padre, es marido y ahora sabemos que también es suegro, porque una de sus hijas ya tiene novio, como él mismo ha contado.

También han remarcado esas fuentes que para ellos esta revista representa un poco la revista del pueblo, que la lee muchísima gente interesada en gente normal, pero que también sale en las portadas de esta revista y que, sobre todo, la leen muchas mujeres. Y el voto de las mujeres fue muy importante para la victoria de Sánchez en las elecciones del.

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