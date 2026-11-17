Los detalles Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha señalado que los migrantes deberían ser retornados "a sus países", el programa electoral 'popular' ya recogía la posibilidad de adoptar la fórmula que han adoptado cinco países europeos.

La migración es un tema central en la campaña electoral, coincidiendo con la llegada de más de 12.000 migrantes a El Hierro. Alberto Núñez Feijóo visitará la isla, mientras en Europa se discuten nuevas medidas migratorias. Varios países europeos han acordado con Ruanda crear un "centro de retorno" para solicitantes de asilo rechazados, lo que ha generado críticas en España. Juan Bravo del PP cuestiona por qué España no participa, aunque hay discrepancias internas sobre esta solución. Pedro Sánchez y otros líderes españoles, como Fernando Clavijo y Salvador Illa, rechazan la medida por considerarla inhumana e ineficaz, mientras que Vox apoya la deportación de migrantes.

La migración está siendo uno de los temas principales de la campaña electoral. Y precisamente estas semanas previas a las elecciones están coincidiendo con la llegada de más de 12.000 migrantes a la isla canaria de El Hierro, donde Alberto Núñez Feijóo se desplazará este viernes.

El líder 'popular' ha cambiado su agenda y acudirá a la isla este viernes cuando, además, también en Europa hay movimientos respecto a cómo abordar la llegada de migrantes.

Los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado con Ruanda la creación de un llamado "centro de retorno" para solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea (UE) y la primera reacción del PP ha sido cuestionarse por qué España no está entre ellos.

"¿Por qué España es el único país que está en contra?", ha afirmado este martes Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP. Además, Génova ya recogía en su programa electoral esta posibilidad: "Utilizaremos todos los destinos que el Reglamento permite, incluidos terceros países seguros y primeros países de asilo, e impulsaremos acuerdos para crear centros de retorno en terceros países".

No obstante, a la hora defenderlo hay discrepancias. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha asegurado que los retornos tienen que ser a "sus países" reconociendo que este centro en Ruanda no es la mejor alternativa.

Las reacciones de la política española

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha rechazado contundentemente la deportación a Ruanda de migrantes que viven en Europa: "A eso no le veo futuro ni humanidad"

Y cuando le preguntan si España rema a contracorriente, él ha defendido con orgullo su posición contraria a los socios europeos: "Me siento persona de un país que respeta los derechos humanos".

Quien lo vive en su territorio, el presidente de Canarias Fernando Clavijo, tampoco está muy a favor de lo que califica de "auténtico disparate": "No van a conseguir nada. Más muertes y más trata de personas".

Tampoco respalda a estos cinco países Salvador Illa por inhumanos e ineficaces: "Me parece una propuesta equivocada. En base a otras experiencias que ha habido, esto no da resultado"

Por otro lado, Ada Colau pide al Gobierno que recurra la medida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: "Es una violación de derechos humanos flagrante, inaceptable".

Vox, en cambio, no sorprende con sus argumentos y Santiago Abascal se ha mostrado claramente a favor de cualquier medida que suponga deportar a los migrantes en situación irregular.

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