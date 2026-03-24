El jefe de Ducati lanza una advertencia a Aprilia: "Han hecho un buen trabajo, pero..."

Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati, dice que después de la carrera de Austin su moto ya podrá estar al menos al mismo nivel que la Aprilia.

Aprilia es la moto a batir. La más rápida incluso por delante de la Ducati. Eso es lo que ha demostrado Marco Bezzecchi en este arranque, dominando el mundial. Pero los de Bolonia ya lanzan la advertencia: su dominio podría durar apenas un puñado de carreras y acabar muy pronto.

Ha dicho Davide Tardozzi, el jefe de Ducati, que Gigi Dall'Igna ya está en marcha mejorando la moto y que su desventaja podría terminar después del Gran Premio de las Américas.

Esto dice en 'Motosan': "Las áreas en las que estamos perdiendo un poco, Gigi Dall'Igna está trabajando desde el invierno para poder recuperarnos. Está claro que Aprilia ha hecho un trabajo muy bueno y no será fácil".

"Creo que Aprilia seguirá siendo competitiva en Austin, pero estoy seguro de que Ducati estará más cerca. También en Jerez ellos serán muy fuertes, pero podemos estar más cerca. Conocemos el problema y buscamos la manera de resolverlo", explica el jefe de la marca italiana.

Sobre Marc Márquez, que se quedó fuera del podio en la carrera de Brasil, reconoce que no está físicamente a tope: "En este momento además tenemos a un Marc que no está al cien por cien físicamente, aunque esto no es excusa, ya que las otras Ducati están por detrás".

"No podemos esperar que el talento de Marc nos vaya a solucionar siempre la papeleta", dice Tardozzi para finalizar.

El GP de Estados Unidos, en Austin, es la próxima cita del mundial. Allí debería seguir dominando Aprilia. Pero según Tardozzi, a partir de Jerez todo podría cambiar. Sobre todo si la Ducati da ese paso adelante que necesita.