Pecco Bagnaia vuelve a cargar contra Ducati: "Estaba tratando de sobrevivir, pero..."

El piloto italiano se fue al suelo en Brasil y lo está pasando muy mal en el inicio del mundial de MotoGP: "Los problemas son los mismos...".

Ningún piloto Ducati está brillando en este inicio de mundial de MotoGP. Ni Marc Márquez. Y el que seguramente más está sufriendo es Pecco Bagnaia. En Brasil se fue al suelo. Y eso que no estaba apretando. Reconoció después que nada ha cambiado con respecto al 2025.

En 'Sky Sports', Pecco ha explicado qué le ocurrió: "Los problemas son más o menos los mismos que el año pasado...".

"En los test y entrenamientos me sentí mejor, pero en la carreras sigo igual. Esta vez no entendí bien las condiciones. Estaba tratando de sobrevivir y aún así me caí", dice el piloto italiano de Ducati.

De las buenas sensaciones de los entrenamientos al drama en carrera: "Es difícil decir qué me falta porque el año pasado siempre era así, en cambio, en los test y aquí, carrera aparte, habíamos tenido siempre buenas sensaciones. Tengo que mejorar yo mismo porque en el FP2 estaba en las primeras posiciones, lo mismo en el warm-up, pero cometí un error en la clasificación aunque mi ritmo era bueno".

"Es extraño que haya sufrido así tanto en la sprint como en carrera, debo mejorar", reconoció Pecco.

Son diez puntos los que ha sumado Bagnaia en dos carreras y dos sprints. Es la peor Ducati de la parrilla junto a Alex Márquez.