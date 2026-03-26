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La frase de Bezzecchi sobre Márquez que demuestra su grandeza: "Sólo en Austin él tiene más victorias..."

El piloto de Aprilia, que lidera el mundial de MotoGP, no se ve favorito para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos.

Marc Márquez y Marco Bezzecchi GP Tailandia 2026Marc Márquez y Marco Bezzecchi GP Tailandia 2026Getty Images

Marc Márquez sigue siendo el piloto a batir. Aunque la Ducati no esté para grandes fiestas... aunque su brazo derecho le siga dando problemas. Este fin de semana en Austin, uno de sus trazados favoritos, todos los rivales apuntan a que está un paso por delante en Austin.

Marco Bezzecchi, el líder del mundial de MotoGP, ha dejado una frase que dice mucho de la grandeza de Marc: "Siempre ha sido fulminante aquí. Creo que tiene más victorias aquí de las que yo tengo en toda la categoría, así que no será fácil, pero trataremos de dar el máximo, y ya veremos".

Así explica las diferencias del circuito de Austin: "Este es un trazado muy largo, tiene 20 curvas, el primer sector es súper físico... pero también el resto de la pista es muy difícil, con frenadas muy fuertes. No tienes ni un momento para respirar, más allá de la recta de atrás, pero también es difícil, porque ahí la moto se te mueve mucho. Creo que son las grandes diferencias de este circuito respecto al resto".

¿La Ducati o la Aprilia?

Bezzecchi no se moja sobre los supuestos problemas de la Ducati: "Yo piloto la Aprilia y no sé cómo va la Ducati. Es imposible para mí hacer una comparativa. Y, al final, es demasiado pronto en el campeonato para apuntar a una respuesta, en un sentido u otro".

"Es demasiado pronto. Me encantaría ser competitivo durante toda la temporada, es mi objetivo, pero por el momento no quiero llenarme la cabeza de este tipo de pensamientos. Estoy haciendo lo mismo que hacía antes, me dejo la piel en casa y en las carreras para estar en forma, para estar lo mejor preparado posible", cierra el líder de la categoría reina.

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