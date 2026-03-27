El padre de Jorge Lorenzo cree que Marc Márquez atraviesa un "bajón": "Lo tiene que decir él"

"Está teniendo dificultades": el análisis de un expiloto de MotoGP sobre Marc Márquez

Chicho Lorenzo ha analizado la situación del vigente campeón del mundo con un inicio de competición complicado y un posible declive desde su triunfo en 2025.

Marc Márquez se encuentra en una encrucijada. El piloto ilerdense no ha comenzado la temporada de MotoGP de la mejor forma con una retirada y una sanción, pero ansía recuperar su mejor estado este fin de semana en el GP de Estados Unidos.

El vigente campeón del mundo tiene el objetivo de revalidar el título de la categoría reina, aunque Marco Bezzecchi y las Aprilia no se lo están poniendo fácil. Además, hay que sumar la lesión que acarrea en el hombro y por la cual aún está lastrado en ciertos momentos de las carreras.

Su situación no es sencilla, y el de Ducati debe darlo todo para remontar el deplorable inicio de campaña, por el cual se especula acerca del declive del eneacampeón del mundo. "El año pasado arrasó. ¿Qué ha cambiado del año pasado a este? Que Aprilia ha dado un paso adelante brutal", explica Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, sobre la situación de Márquez en 'Motogepeando'.

Chico duda de que el español esté atravesando un declive, aunque cree que, tras su dominio en 2025, ahora se encuentra de "bajón". "Yo creo que ni que sí, ni que no. Lo que sí creo es que, después de ese título del año pasado, de demostrarse a sí mismo que era capaz de volver a ganar, de hacerlo de esa manera que lo hizo, tuvo un bajón", añade el padre del pentacampeón del mundo y compatriota de Marc.

Incluso, Chicho apunta al hombro del piloto como una causa de su situación actual. "Márquez no tiene el hombro en su sitio. Pero el declive lo tiene que decir él", concluye el padre del expiloto.