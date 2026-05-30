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"Cuando quiere..."

Llamativo mensaje de Bagnaia sobre Márquez: "Siento que está gestionando energía..."

El turinés cree que lo visto este sábado en la 'sprint' de Mugello no ha sido el 100% de Marc y asegura que peleará por la victoria en la carrera larga.

Marc Márquez y Pecco BagnaiaMarc Márquez y Pecco BagnaiaGetty

'Pecco' Bagnaia no está teniendo su mejor temporada. El italiano no está encontrando su mejor versión y sigue algo estancado en el rendimiento que mostró la temporada pasada. Sin embargo, 'Pecco' no duda en que puede mejorar y el GP de Italia podría ser una gran oportunidad.

Ha sido justo en Mugello donde el turinés ha vuelto a coincidir con su compañero de equipo Marc Márquez. El ilerdense llevaba dos grandes premios causando baja debido a la doble operación a la que se tuvo que someter hace tres semanas tras irse al suelo en Le Mans.

En el GP de Italia, Marc ha vuelto y 'Pecco' no ha dudado en analizar las sensaciones que le transmite su compañero de equipo en un regreso complicado y delicado. No hay que olvidar que Márquez tiene que dejar atrás las molestias en el hombro y recuperarse completamente de su fractura en el pie.

En la 'sprint', el de Cervera ha sido quinto aunque Bagnaia cree que tiene ritmo para mejorar el resultado en la carrera: "Siento que está gestionando su energía. Está trabajando bien y está tranquilo".

"Cuando necesita hacer una vuelta rápida la hace, y luego estaba allí con nosotros. Estará en la pelea durante la carrera", ha asegurado 'Pecco' en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.

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