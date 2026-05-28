Marc Márquez ya habla de "remontada", pero de físico: "Si puedo hacer que mi brazo trabaje bien..."

El piloto de Ducati ha recibido el apto para estar en los Libres del viernes en Mugello. Después tendrá que pasar otra prueba médica.

Marc Márquez está de vuelta en el Gran Premio de Italia. Ha pasado la primera prueba médica y después de los Libres del viernes tendrá que volver a ser revisado para ya recibir el 'ok' definitivo. Pero mientras él ya habla de "remontada de físico" y de conseguir que su brazo trabaje "más o menos bien".

Así lo ha dicho en el encuentro con medios este jueves en Mugello: "Me gustaría y me encantaría responderte: 'Sí, vamos, la remontada', pero no estoy en el momento de afrontar ninguna remontada".

"La remontada que tengo que afrontar es el crear mi futuro, volver a sentirme bien, volver a sentir que puedo pilotar una MotoGP al máximo nivel, porque como lo hacía estas primeras carreras era inviable. Lo estaba sacando, pues porque lo estaba sacando y no sé cómo, a ramalazos, por eso no era constante, pero ahora estoy en la remontada de mi físico. Sé que si puedo reconstruir un poquito un físico aceptable, sobre todo este brazo derecho y que trabaje más o menos bien, la velocidad va a ir llegando", dice el piloto de Ducati.

Eso sí, no quiere pensar ni en el mundial ni en la clasificación: "De momento, si quiero pensar en el Mundial, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo, con lesiones, que siempre puede pasar, que sales a pista y siempre hay el riesgo, y siempre aprietas a lo que sientes".

"Tengo que ser muy consciente de dónde estoy y dónde quiero llegar", cierra un Marc Márquez que se probará este viernes antes de participar en la clasificación, la sprint y la carrera larga de Mugello.

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