Menosprecio a Carlos Alcaraz: "Ahora es más fácil ganar siete Grand Slams"

Ivan Ljubicic, exnúmero 3 del mundo, considera que Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic provocaron que "hoy sea más fácil ganar siete a los 22 años".

Con su victoria en el Open de Australia, Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven de la historia en completar l 'Career Grand Slam', es decir, ganar al menos una vez cada 'major'.

Al número 1 del mundo, a sus 22 años, le llueven los elogios por los récords de precocidad que está rompiendo, pero siempre hay una 'oveja negra'.

Este puede ser el caso de Ivan Ljubicic, que en declaraciones a 'Tennis World Italia' ha minusvalorado las marcas del murciano al asegurar que ahora es más fácil ganar que antes.

"Lo que Federer, Djokovic y Nadal hicieron, ganando 20 Grand Slam o más, quizás haga que hoy sea más fácil ganar siete a los 22 años", ha arrancado el croata.

"En aquel momento, el referente era Pete Sampras, así que cuando llegó a los 14 nos dijimos: 'Tengo que hacerlo'". Hoy el objetivo es diferente, ahora el objetivo es llegar a 25, así que todavía está lejos", ha añadido.

Para Ljubicic la clave de su argumento está en el factor mental: "Desde un punto de vista mental, te dices a ti mismo: 'Está bien, 7 no es una cifra increíble porque tengo que llegar a los 25'. Sería muy diferente ganar 7 y tener el objetivo de llegar a 10".

"En mi opinión, mentalmente es más fácil ganar siete Grand Slams ahora, que no para un Borg que ganó siete cuando era muy joven", ha zanjado.