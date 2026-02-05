Ahora

También a su hermano Álvaro

Juan Carlos Ferrero no quiere ver a Carlos Alcaraz: se disparan los rumores tras dejarle de seguir en redes

El entrenador valenciano, que no felicitó directamente al murciano por su título en Australia, ha tomado la decisión de hacerle 'unfollow' en Instagram.

Juan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazJuan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazGetty Images

Digerida la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia y con el murciano ya alejado de los focos tras volver a El Palmar para descansar junto a su familia y amigos, Juan Carlos Ferrero ha tomado una decisión que no ha pasado desapercibida por los seguidores del tenista.

El nuevo 'coach' del golfista Ángel Ayora ha decidido dejar de seguir al número 1 del mundo en Instagram, lo que es, cuando menos, llamativo.

Lo hace apenas un mes y medio después de anunciar su ruptura tras siete años juntos y después de concluir un sobresaliente 2025 en el que levantaron dos Grand Slams, ocho títulos y lograron el número 1 tanto para el jugador como para el entrenador.

Durante el Open, Ferrero ya reconoció que le dolía ver al que fuera su pupilo jugando sin él presente en el box.

"Es difícil ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla. No es fácil lo que sientes", señaló.

De hecho, el exjugador no publicó ningún mensaje en su perfil en redes sociales felicitando a Carlitos por el 'major' que le faltaba para lograr el 'Career Grand Slam', lo que de por sí ya llamó la atención. Sí lo hizo su Academia de Villena, pero no tiene el mismo significado.

También llama la atención que 'Juanki' ha dejado de seguir a Álvaro Alcaraz, ahora conocido como 'Blessed Hands', mientras que los hermanos por el momento continúan siguiendo a Ferrero.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Andalucía retoma este jueves las clases salvo en Almería, Jaén y Granada capitales y varias comarcas
  2. Cara a cara con una patrulla de incógnito del ICE: El Objetivo capta cómo la policía antimigratoria de Trump sale a la caza en Minneapolis
  3. Sánchez responde al fundador de Telegram con un "ladran, Sancho, señal de que cabalgamos" y Moncloa critica esta "forma de operar de los tecnoligarcas"
  4. Paco Salazar en el Senado, en directo | El exdirigente del PSOE acusado de acoso sexual comparece en la comisión de investigación del caso Koldo
  5. El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"
  6. La rotura de una tubería corta la línea 8 de Metro de Madrid e inunda la M14 y el túnel de acceso al aeropuerto de Barajas