Juan Carlos Ferrero no quiere ver a Carlos Alcaraz: se disparan los rumores tras dejarle de seguir en redes

El entrenador valenciano, que no felicitó directamente al murciano por su título en Australia, ha tomado la decisión de hacerle 'unfollow' en Instagram.

Digerida la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia y con el murciano ya alejado de los focos tras volver a El Palmar para descansar junto a su familia y amigos, Juan Carlos Ferrero ha tomado una decisión que no ha pasado desapercibida por los seguidores del tenista.

El nuevo 'coach' del golfista Ángel Ayora ha decidido dejar de seguir al número 1 del mundo en Instagram, lo que es, cuando menos, llamativo.

Lo hace apenas un mes y medio después de anunciar su ruptura tras siete años juntos y después de concluir un sobresaliente 2025 en el que levantaron dos Grand Slams, ocho títulos y lograron el número 1 tanto para el jugador como para el entrenador.

Durante el Open, Ferrero ya reconoció que le dolía ver al que fuera su pupilo jugando sin él presente en el box.

"Es difícil ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla. No es fácil lo que sientes", señaló.

De hecho, el exjugador no publicó ningún mensaje en su perfil en redes sociales felicitando a Carlitos por el 'major' que le faltaba para lograr el 'Career Grand Slam', lo que de por sí ya llamó la atención. Sí lo hizo su Academia de Villena, pero no tiene el mismo significado.

También llama la atención que 'Juanki' ha dejado de seguir a Álvaro Alcaraz, ahora conocido como 'Blessed Hands', mientras que los hermanos por el momento continúan siguiendo a Ferrero.

😬 Juan Carlos Ferrero has stopped following Alcaraz on IG… pic.twitter.com/GkqbgbHaWd — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 5, 2026