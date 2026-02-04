La llamativa reacción de Marc Márquez cuando le preguntan por su renovación con Ducati

Tras la primera jornada de test en Sepang, al ilerdense le preguntaron si ya había firmado su renovación con Ducati para 2027 y 2028.

121 días después de su lesión en Indonesia tras ser embestido por Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio, Marc Márquez volvió por todo lo alto.

En el primer día del test de pretemporada de MotoGP en Sepang, el de Cervera marcó el mejor tiempo de la jornada (1:57.018) por delante de Fabio Di Giannantonio y de Maverick Viñales.

Haciendo balance del día, el enecampeón reconoció que su gran hándicap es su cuerpo: "Mi físico es el que condiciona la velocidad".

"Si estoy bien físicamente, al velocidad está. Luego puede ir uno un poco más o menos, si físicamente estamos bien y es ahí donde hemos tenido toda la pretemporada en casa preparando este test", explicó.

Además, durante sus declaraciones a 'Dazn', le preguntaron si ya había firmado su renovación con Ducati, noticia que salió a la luz hace un par de semanas.

"Está avanzando. Progresa adecuadamente, pero no hay nada firmado", replicó el ilerdense con una sonrisa de oreja a oreja que deja entrever que el acuerdo entre ambas partes es total.

La única duda radica en quién acompañará al '93' a partir de la próxima temporada. Pedro Acosta parece tenerlo hecho con los de Borgo Panigale para vestir de rojo el que año que viene, pero seguro que Pecco Bagnaia no se dará por vencido antes de tiempo.