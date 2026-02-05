Justicia europea
El TJUE da la razón a Puigdemont y anula la decisión del Parlamento Europeo de retirarle la inmunidad
Lo detalles El Tribunal cuestiona la designación del ponente de los suplicatorios de suspensión, el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, por ser miembro de Conservadores y Reformistas (ECR), mismo grupo de Vox, a su vez partido político que promovió el proceso penal contra los eurodiputados cuya inmunidad se sometía a examen.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de Junts, Carles Puigdemont, y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí.
El fallo, que no tendrá efecto sobre la situación de Puigdemont porque no concurrió en las últimas elecciones europeas y por tanto ya no tiene escaño, cuestiona la designación del ponente de los suplicatorios de suspensión, el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, por ser miembro de Conservadores y Reformistas (ECR), mismo grupo de Vox, a su vez partido político que promovió el proceso penal contra los eurodiputados cuya inmunidad se sometía a examen.
El Alto Tribunal europeo argumenta en su escrito que ese ponente podría percibirse como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración, por lo que concluye que el Tribunal General que validó la suspensión en primera instancia cometió error al considerar irrelevante este hecho a la hora de valorar la imparcialidad de la medida.
Estamos ampliando esta información
