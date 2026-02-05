Paco Salazar en el Senado, en directo | Salazar se defiende ante las denuncias por acoso sexual: "A todas mis compañeras las he respetado"

Salazar niega haber llamado a embajadores para que le contraten Paco Salazar asegura haber conocido "solo a uno o dos embajadores" durante su carrera política. "Tengo amigos en Latinoamérica, no necesito que nadie presente embajadores. Hago mi actividad allí porque tengo contactos. Si el PSOE ha llamado embajadas yo no lo sé. A mí no me consta", añade. Compartir en X

Salazar explica su comida con Pilar Alegría: "No hablamos de Aragón ni de la campaña" Paco Salazar explica los motivos de su comida con Pilar Alegría, con quien habló de su "familia" y de su "destino profesional futuro en Latinoamérica". "No hablamos de Aragón ni de la campaña. No he participado en actividades ni campaña desde hace ocho meses", asegura Salazar. Compartir en X

Salazar se defiende ante las denuncias por acoso sexual: "A todas las compañeras que he tenido las he respetado como profesionales y como mujeres" "No he pactado absolutamente con nadie. Tomé mi decisión en base a mi familia, renuncié a todas mis responsabilidades y alejarme de un sitio donde tenía espacio", asegura Salazar, que defiende que ha "respetado" a todas las compañeras con las que ha trabajado "como profesionales y como mujeres". "No hablé con nadie del partido de este asunto. Esto no es objeto de la comisión", asegura. Compartir en X

Salazar: "Desde hace ocho meses no mantengo relación con nadie del PSOE" Paco Salazar confiesa estar "sorprendido" por el escándalo que rodea a Santos Cerdán, asegurando que "jamás" habría pensado que estaría envuelto en un caso como el que le rodea. Además, añade que hace "ocho meses" que no mantiene "ninguna relación con nadie" del partido. Compartir en X

Salazar asegura que "no conoce" el Peugeot de Sánchez: "Ni siquiera lo he visto" Paco Salazar responde a las preguntas de Caballero (UPN), afirmando que formó parte de ese "núcleo duro" de Pedro Sánchez: "Tuve responsabilidades directivas en el partido e institucionales". Sobre el Peugeot de Sánchez, asegura no conocer ese vehículo: "Ni siquiera lo he visto. Seguro que existe, iría acompañado de compañeros, pero en mi caso tenía mi coche particular". Compartir en X

Alegría, señalada Según el partido mayoritario del Senado, Alegría, "la persona que calló y ocultó la juerga de Ábalos en el Parador de Teruel con prostitutas en medio de la pandemia también comió con el presunto acosador sexual cuando ya eran públicas las denuncias". Los populares esperan que Salazar "podrá contar en la comisión, además de los chanchullos del sanchismo, si comparte visión del feminismo con Pilar Alegría y cómo la exministra intentó ayudarle cuando el escándalo de acoso sexual salió a la luz". Compartir en X

Para el PP, Salazar era "uno más del clan del Peugeot" El PP apunta que Paco Salazar llegó a ser "uno más del clan del Peugeot" que acompañaba a Pedro Sánchez, junto a los ahora imputados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. "Solo Ábalos, Cerdán y Salazar sabían el número exacto de avales" de Sánchez en aquellas primarias, según ha indicado el PP. Compartir en X

Salazar, acusado de acoso sexual Salazar iba a ser uno de los secretarios de Organización adjuntos en el organigrama de Ferraz que se iba a aprobar el 5 de julio, pero unas horas antes elDiario.es publicó unas acusaciones de acoso sexual, por lo que renunció a ese cargo y al que tenía al frente de la Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno. Compartir en X

