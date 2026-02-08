Serio aviso de Lorenzo a los Márquez: "La escudería que más ha mejorado..."

El pentacampeón analiza las mejoras que han mostrado cada uno de los equipos durante la pretemporada. Marc y Álex, como principales candidatos al título, podrían encontrarse con rivales algo inesperados este 2026.

Marc Márquez es el favorito a llevarse el Mundial de MotoGP esta temporada. Sin embargo, su reciente operación y las dudas sobre su estado físico dan rienda suelta también a que su hermano Álex Márquez pueda ser considerado como un aspirante serio al título.

El de Gresini ha sido uno de los que más ha sorprendido en los primeros test de pretemporada celebrados en Sepang y, teniendo en cuenta su subcampeonato en 2025, no es ninguna locura pensar que puede competirle de tú a tú a Marc.

Sin embargo, Jorge Lorenzo avisa a los dos hermanos. El mallorquín ha analizado lo que ha mejorado cada escudería en esta pretemporada y deja reflexiones muy llamativas sobre los equipos y pilotos que podrían dar la campanada este curso.

Lorenzo señala a Acosta y Viñales en KTM pero también revela la escudería, que en su opinión, ha mejorado más: "KTM ha hecho un gran trabajo, ha traído seguramente algunas piezas que van mejor, pero también lo ha hecho Ducati, que ha dado un paso muy grande. Y el que parece que ha mejorado más es Honda, que es muy competitiva".

"Con Aleix, con Mir que hizo primero el segundo día, Marini que siempre ha estado ahí. Entonces, contentos, pero no es suficiente. Hay que seguir mejorando el 1% en muchas áreas para ver si nos acercamos más", confiesa Lorenzo en unas declaraciones para podcast 'Duralavita'.

Cabe recordar que Jorge será el 'entrenador' de Viñales esta temporada y, de ahí, su exigencia a KTM: "Uno se esfuerza muchísimo en invierno y saca piezas nuevas y saca mejoras. Pero vienen los demás y también sacan mejoras. Esto es MotoGP, nunca se para y cada vez los equipos tienen más presupuesto y más millones para invertir y tienen más personal y más ingenieros".