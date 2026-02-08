El emotivo gesto de Nadal con Lindsey Vonn después de su terrible caída en los Juegos Olímpicos

El manacorí tuvo un bonito detalle con el que quiso mandar ánimos a la estrella del esquí. Vonn sufrió un duro accidente nada más comenzar su descenso en la jornada de este domingo en los Juegos.

Lindsey Vonn ha dejado la mañana de este domingo una de las imágenes más duras en lo que va de 2026 en el mundo del deporte. La leyenda del esquí, a sus 41 años, estaba compitiendo en los que podían ser sus últimos Juegos Olímpicos.

Era, sin duda, la gran expectación de la competición debido a que decidió participar a pesar de haberse roto el ligamento cruzado de su rodilla hace poco más de una semana. El público de Milán-Cortina ansiaba ver el descenso de la tetracampeona olímpica, pero nada más empezar, todo se convirtió en una terrible pesadilla.

Vonn se enganchó con la bandera de una 'puerta' (obstáculo que sirve para señalizar la trazada) y perdió el equilibrio a una velocidad vertiginosa. La caída fue terrible y los gritos de dolor de la norteamericana dejaron totalmente helados a los espectadores.

Lindsey tuvo que ser evacuada en helicóptero dejando una imagen tan histórica como dolorosa en la que puede haber sido su última participación como esquiadora profesional. Rafa Nadal ha querido mandarle un mensaje de ánimo en redes sociales deseándole toda la fuerza del mundo para que se recupere.

"Lindsey eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia. Mantente fuerte y recupérate pronto", aseguraba Rafa en unas palabras publicadas en sus redes sociales. Vonn tuvo que ser trasladada al hospital dónde aún se investiga el alcance de la lesión.