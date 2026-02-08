¿Cuándo salen las encuestas a pie de urna de las elecciones de Aragón?

Durante los cinco días previos a unas elecciones no se pueden difundir sondeos preelectorales. ¿Pero qué ocurre una vez que ya han tenido lugar las elecciones? Te contamos qué son las encuestas a pie de urna (y qué no lo son).

Sin encuestas preelectorales desde hace cinco días —porque la Ley Electoral así lo exige—, este domingo está todo por decidirse. Los aragoneses acuden a las urnas en unos comicios adelantados cuyos resultados se espera que sean similares a los de Extremadura: ligera subida del PP, insuficiente para gobernar en solitario; auge de la extrema derecha, con Vox obteniendo más escaños de los siete que tenía; y el PSOE en caída libre, con pérdida de hasta siete escaños. Esto es lo que han ido avanzando las encuestas que se han publicado en periodo preelectoral, pero habrá que esperar a que se publiquen los resultados para saber qué es lo que ocurrirá en Aragón.

Ahora bien, en estos momentos es donde aparece la figura de las encuestas y sondeos a pie de urna, que pueden dar una muestra de lo que serán después los resultados. Las encuestas a pie de urna son un tipo de sondeo que se realiza durante la jornada de votación, preguntando directamente a los electores a qué partido han votado. Suelen publicarse una vez que cierran los colegios electorales, a las 20:00h, hora que puede ser modificada si alguna incidencia retrasa la hora de votación o suspende el tiempo de votación de manera significativa.

Hasta el cierre de los colegios, no hay más sondeos. Pero no todos los sondeos que se publican pasada esta hora son encuestas a pie de urna, porque la legislación prohíbe publicar o difundir encuestas los cinco días antes de las elecciones —para estas, concretamente, desde el lunes 2 de febrero—, pero no prohíbe realizarlos. Es decir, pueden publicarse a partir de esta hora sondeos o encuestas que hayan sido realizadas durante la semana previa a los comicios.

Sondeos a pie de urna vs. otras encuestas

Si al momento de cerrar los colegios electorales se publican encuestas, no necesariamente tienen que ser sondeos a pie de urna. La diferencia radica en la metodología de la encuesta: hay sondeos que se publican a esta hora pero la información que recoge es recopilada en los días previos a la cita electoral. Es decir, se trata de encuestas preelectorales, llevadas a cabo en los días previos a la jornada electoral, que muestran la intención del voto del elector, igual que las encuestas publicadas, en este caso, hasta el 2 de febrero.

Sin embargo, si la información se recopila en los mismos centros de votación a base de preguntas directas (principalmente, a qué partido han votado) sí se trata de encuestas a pie de urna. Muestran, más que una intención de voto, una estimación de lo que podrían ser los resultados electorales, si bien hay que tener claro que no hay manera de confirmar que el voto dicho ha sido el voto emitido.

¿Por qué a veces se publican unas y otras, otras? Para las elecciones autonómicas, suele haber menos encuestas a pie de urna, especialmente por su precio: realizar un sondeo el mismo día de las elecciones es mucho más caro, requiere de mucho trabajo de campo en un solo día, muchos entrevistadores en diferentes puntos de votación y la recogida de información, su análisis y 'cocina' es mucho más urgente.

Según explicó la directora de comunicación de la encuestadora GAD3, María Martín, a 'El Confidencial Digital' en 2023, una encuesta a pie de urna puede llegar a costar medio millón de euros, mientras que las encuestas preelectorales suelen estar por debajo de los 30.000 euros. A esto se suma, además, que su fiabilidad es más baja: consideran que las personas que acaban de votar, "en caliente", tienen más posibilidades de no responder con la respuesta real.

