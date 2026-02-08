Jorge Martín confirma cuándo volverá a subirse a la Aprilia

El piloto madrileño estaría listo para volver a pilotar tras varios meses de recuperación. Jorge ha sufrido una de las etapas más duras de su carrera, una cadena de lesiones que le han apartado de la competición durante prácticamente todo 2025 y el comienzo de 2026.

Jorge Martín busca reencontrarse con las buenas sensaciones tras un año debut en Aprilia muy alejado del rendimiento que demostró en sus últimas temporadas en Pramac Racing. El madrileño, muy castigado por las lesiones, solo pudo disputar siete carreras a lo largo de 2025, en las que tampoco logró alcanzar una buena sintonía con la moto.

El piloto comenzaba su calvario con los problemas físicos hace un año, en los test de Sepang de 2025. Ahora, ha confirmado que Tailandia será la cita en la que volverá a ponerse al manillar de su Aprilia en mitad del ajetreo formado por los rumores de una posible marcha del equipo italiano.

Cabe recordar que Martín aún sigue recuperándose de la lesión que le hizo pasar por quirófanos hace tan solo unas semanas: "Mi primer test será en Tailandia para comprender el proceso de desarrollo".

El compañero de Marco Bezzecchi se muestra optimista con el nuevo curso que arranca en menos de tres semanas: "Aprilia está haciendo un trabajo increíble en el desarrollo. Será muy interesante estar al 100% con esta moto". El rendimiento del italiano, que "tiene un estilo de pilotaje muy similar" al español, estaría siendo clave para la recopilación de datos y el proceso de adaptación de su compañero.

"Tengo muchas ganas. Creo que me costará un poco en las primeras carreras, pero el año es muy largo, y si la moto funciona bien y me acostumbro, creo que estaré luchando por los puestos de cabeza", declaraba para el canal oficial de MotoGP.

Jorge Martín ya prepara su vuelta a la competición, donde afirma, se ve compitiendo en lo más alto de la tabla: "Estaré agradecido si puedo luchar con ellos (los pilotos punteros). No hay plan B, voy a darlo todo para volver a la pelea con estos chicos". De esta forma mostraba el piloto de Aprilia su carta de presentación en un 2026 muy prometedor para Martín: "Tendré una oportunidad".