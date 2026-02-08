Los mejores momentos de las 10 últimas Super Bowl

Cada Super Bowl deja una imagen inolvidable, desde gestas deportivas hasta momentos pop que trascienden el campo y marcan la cultura del año.

Cada año, la final de la Super Bowl se consolida como el evento televisivo más visto en Estados Unidos y uno de los espectáculos mediáticos más seguidos del planeta. La edición de 2024 alcanzó una media de 123,7 millones de espectadores solo en territorio estadounidense, una cifra que la convirtió en la emisión más vista de la historia del país. A esa audiencia se suman millones de personas que siguen el partido a través de plataformas de streaming, redes sociales, visionados colectivos en bares, reuniones familiares o pantallas gigantes, ampliando su impacto mucho más allá de los datos oficiales.

Pero la magnitud de la final de la Super Bowl va mucho más allá del deporte. Es un fenómeno cultural que concentra actuaciones musicales de primer nivel, campañas publicitarias millonarias y momentos virales que dominan la conversación global durante días. La repercusión comercial es igualmente impresionante: un anuncio de apenas 30 segundos puede superar los 7 millones de dólares.

Aquí repasamos los mejores momentos de las últimas diez Super Bowl.

Momentos icónicos de la Super Bowl 2015-2025

La final del Super Bowl no solo determina al campeón de la NFL: es el gran escenario donde deporte, emoción y espectáculo convergen cada año. En la última década, cada edición ha dejado una imagen distinta, un instante que se convirtió en conversación global, un gesto que trascendió el marcador. Desde remontadas imposibles hasta shows de medio tiempo históricos, pasando por despedidas memorables y jugadas que parecen sacadas de una película, la final de la Super Bowl sigue generando momentos cada año que se quedan en la memoria colectiva para siempre.

A continuación, recorremos los mejores momentos de las 10 últimas finales de la Super Bowl.

Super Bowl L (2016) – La despedida perfecta de Peyton Manning

En 2016, los Denver Broncos derrotaron 24-10 a los Carolina Panthers en una final marcada por un ingrediente emocional: fue el último partido de Peyton Manning antes de anunciar su retirada. Más allá del marcador, la imagen del veterano quarterback alzando el trofeo Lombardi tras años de lucha contra lesiones se convirtió en uno de los momentos más recordados de la década.

Super Bowl LI (2017) – La remontada imposible de 28-3

El partido entre Patriots y Falcons dejó el momento deportivo más icónico de los últimos años: la remontada tras un 28-3 adverso. El instante que definió todo fue la recepción imposible de Julian Edelman, atrapando un balón a centímetros del suelo en medio de tres rivales. Aquella jugada viral simbolizó la noche en que Brady y los Patriots escribieron historia. En el espectáculo del descanso de la Super Bowl 2017, Lady Gaga ofreció una actuación vibrante que combinó acrobacias aéreas, un potente medley de sus mayores éxitos y una puesta en escena de gran precisión visual.

Super Bowl LII (2018) – La jugada más atrevida: el “Philly Special”

Los Philadelphia Eagles sorprendieron al mundo con un truco de fantasía: el "Philly Special", una jugada en la que el quarterback Nick Foles… ¡recibió un pase de touchdown! Fue un momento inesperado, creativo y totalmente teatral que rompió esquemas y definió la identidad de esa final: valentía pura.

Super Bowl LIII (2019) – La final más defensiva… y un show viral en memes

El Patriots vs. Rams pasó a la historia como una de las finales más defensivas, con un 13-3 que sorprendió por su escasez de puntos. Pero lo más recordado por los fans no estuvo en el campo: la aparición del personaje de Bob Esponja en el show del descanso, que se viralizó y eclipsó por momentos el propio partido.

Super Bowl LIV (2020) – El regreso de Kansas City y el show de Shakira & Jennifer López

Aunque la remontada de los Kansas City Chiefs fue el gran titular deportivo, lo más comentado de 2020 ocurrió en el descanso. El show de Shakira y Jennifer Lopez se convirtió en un fenómeno global: no solo arrasó en audiencia, sino que generó miles de millones de reproducciones posteriores, retos en redes sociales y una avalancha de comentarios que situaron su actuación como uno de los espectáculos más influyentes de la década.

Super Bowl LV (2021) – Tom Brady ganando en casa

En 2021 se produjo una anomalía histórica: los Buccaneers se convirtieron en el primer equipo en ganar un Super Bowl en su estadio. El momento más recordado fue ver a Tom Brady, ya con otra camiseta y con 43 años, alzando otro trofeo Lombardi. Un capítulo que cerró debates sobre su legado.

Super Bowl LVI (2022) – Eminem arrodillado y el impacto cultural del show

La final entre Rams y Bengals dejó un momento deportivo brillante con el touchdown de Cooper Kupp, pero la conversación mundial se centró en el show del medio tiempo, protagonizado por Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. En pleno espectáculo, Eminem se arrodilló en el escenario, un gesto simbólico que generó un enorme impacto mediático y político. Mientras la NFL y los medios discutían sobre la polémica, el público elevó el show a uno de los más celebrados de la era moderna. Fue un recordatorio de que el Super Bowl se ha convertido en un escaparate cultural de máximo nivel.

Super Bowl LVII (2023) – Mahomes, renqueante pero letal

En 2023 todos hablaron del mismo momento: Mahomes corriendo 26 yardas con un tobillo lesionado en el último cuarto. Esa carrera épica cambió el ritmo del partido frente a los Eagles. Las redes ardieron con memes sobre "Mahomes con una pierna vs. el resto del mundo".

Super Bowl LVIII (2024) – Primer Super Bowl decidido en tiempo extra y beso de Taylor Swift

Aunque la prórroga histórica decidió el título, el momento que se volvió realmente universal ocurrió fuera del terreno de juego. Tras la victoria de los Chiefs, Taylor Swift corrió al campo para abrazar y besar a Travis Kelce, generando instantáneamente una de las imágenes más difundidas del año. El clip fue analizado, replicado y compartido en todas las plataformas, convirtiéndose en un símbolo del cruce entre NFL y cultura pop. Para muchos espectadores, ese beso encapsuló el espíritu mediático de una final que fue mucho más allá del deporte.

Super Bowl LIX (2025) – La defensa de los Eagles y un récord de intercepciones

La última final dejó un sello propio: la contundente defensa de Philadelphia, capaz de interceptar a Mahomes tres veces, incluida una acción devuelta para touchdown que rompió definitivamente el encuentro. Fue un giro inesperado para una dinastía que parecía imparable. Además, una laureada actuación por parte del rapero Kendrick Lamar y una actuación sorpresa de Lady Gaga antes del show en las calles de Nueva Orleans homenaje a las víctimas de un atentado terrorista.