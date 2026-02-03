"Vales lo que demuestras en tu última carrera"
La crítica más feroz de Jorge Lorenzo a Bagnaia: "No tiene sitio en Ducati"
El pentacampeón del mundo afirma que esta será la última temporada de Pecco en Bolonia y se atreve a anticipar cuál será su próximo destino.
Sin ni siquiera haber arrancado la temporada 2026 de MotoGP, el mercado de fichajes de cara a 2027 aglutina la gran parte de titulares sobre la categoría reina.
Nombres propios como Pedro Acosta, Jorge Martín o Fabio Quartararo llevan días provocando ríos de tinta, pero como se suele decir, para entrar hay que antes dejar salir.
Es el caso del 'Tiburón de Mazarrón', quien parece tenerlo hecho con Ducati para el próximo año en sustitución de Pecco Bagnaia.
Analizando este escenario, además de mostrar su sorpresa porque Marc Márquez no haya vetado al murciano, Jorge Lorenzo ha sido muy contundente con el '63'.
Ahora mismo le ve desahuciado por su propio equipo: "Bagnaia era italiano, doble campeón del mundo con Ducati, nadie lo había hecho, ni siquiera Stoner. Era un número uno en Ducati y ahora parece que no tiene sitio en Ducati".
"Las carreras son así, tú vales lo que demuestras en tu última carrera, y la última temporada de Bagnaia no fue buena. Los equipos deben decidir y parece que han decidido esto", ha explicado en declaraciones que publica 'Motosan'.
Eso sí, se aventura a apostar dónde puede acabar en 2027: "En Aprilia harían un equipo 100% italiano y sería bonito a nivel mediático".