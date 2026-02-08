¿Alivio para Sainz? El esperanzador mensaje de Williams tras no ir a los test: "Podemos salir ilesos de esto"

Ni el madrileño ni la escudería británica estuvieron presentes en los test de pretemporada que se disputaron hace unas semanas en Montmeló. La razón, que el monoplaza aún no estaba listo. Vowles, jefe de equipo, cree que pueden evitar salir perjudicados de esta situación.

La situación de Carlos Sainz en la Fórmula 1 de cara a 2026 es muy incierta. A pocas semanas de que comience un nuevo curso, Carlos aún no ha probado el monoplaza con el que competirá esta temporada, algo que sí han hecho el resto de sus rivales.

Williams decidió no acudir a los test de Barcelona debido a que no tenía el coche listo. James Vowles, jefe de la escudería, ha explicado qué fue lo que provocó que se tomara una decisión que sorprendió al 'paddock' entero.

"Nuestro enfoque no es de qué podemos cambiar que nos permita situarnos en una buena dirección. Es lo que me gusta de este deporte, que cuando las cosas se complican indagas para mejorar. No nos dimos cuenta hasta enero del problema que teníamos, lo cual nos pilló por sorpresa. Ahí percibimos los justos que íbamos", asegura Vowles.

Ni Sainz ni Albon contarán con las horas de rodaje que sí sumaron sus rivales. Aún así, viendo el desarrollo de las últimas semanas y el compromiso tanto de los pilotos como del resto de la escudería, Vowles considera que es posible que esa ausencia en Barcelona no le pase factura.

"Podemos salir prácticamente ilesos de esto. Estamos en una buena posición, no tengo dudas de que iremos hacia delante. Más allá de eso, veo a dos pilotos que reman juntos, a un equipo capaz de superar este momento. Queremos asegurarnos de estar preparados para Baréin y lo que venga", concluye el jefe de Williams en declaraciones que recoge 'Dazn'.

Sainz sigue a la espera de poder saber con qué tipo de monoplaza contará en 2026 y qué objetivos podrá marcarse como factibles. Solo el tiempo dirá si el madrileño hubiera necesitado los test en Barcelona para comenzar a conocer el Williams de 2026.