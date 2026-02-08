Ahora

Terremoto en Reino Unido

Dimite el principal asesor de Starmer por su papel en el nombramiento del embajador de EEUU, vinculado al pederasta Epstein

Los detalles Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, ha dimitido por su papel en el nombramiento como embajador en EEUU de Peter Mandelson, destituido en septiembre por sus vínculos con el multimillonario pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Keir StarmerKeir StarmerReuters
El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha presentado su renuncia mientras se intensifica la presión sobre Starmer por su decisión de nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

Starmer enfrenta lo que se considera la mayor crisis de sus 18 meses en el poder por su decisión de enviar a Mandelson a Washington en 2024, después de que los archivos del caso Epstein mostraran el alcance de la relación de Mandelson con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

McSweeney, el asesor más cercano de Starmer y considerado como uno de los arquitectos del éxito de Starmer en las elecciones de julio de 2024, ha explicado que estuvo directamente involucrado en el nombramiento de Mandelson.

"La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue errónea. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma", ha añadido McSweeney en una declaración publicada en X.

"Cuando me lo pidieron, le aconsejé al Primer Ministro que hiciera ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo", ha sentenciado.

