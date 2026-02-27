Marc Márquez apunta al rival de MotoGP que "está un paso por delante de todos"

El piloto de Ducati ha destacado a Marco Bezzecchi como el más aventajado por el momento al ser "el más rápido en los test", y el italiano señala a Marc como el favorito al defender el título.

La temporada 2026 de MotoGP ya ha comenzado. Este viernes los 22 pilotos de la parrilla han realizado la FP1 y los entrenamientos, y muchos de ellos han comentado sus sensaciones antes del GP de Tailandia de este domingo.

Pese a las múltiples caídas en los test y su adaptación a la Ducati Desmosedici GP26, Marc Márquez se ha mostrado bastante positivo después de acabar segundo en el día de hoy. "Por la mañana sí que es cierto que he salido y no me encontraba. No iba nada a gusto y, de hecho, pues me lo he tomado con un poco de calma en ese FP1", ha señalado el ilerdense en declaraciones a 'DAZN'.

"Veníamos del test también con no muy buenas sensaciones, sobre todo el primer día. En el segundo entreno me he sentido mucho mejor desde el principio; es cierto que el tiempo nos ha hecho poner el neumático blando mucho antes de lo esperado y no poder trabajar de cara a la carrera", ha añadido el vigente campeón sobre cómo ha mejorado durante el día.

Aunque la mayoría de los pilotos sitúan a Márquez como el principal candidato a llevarse el título de este año, el español, pese a afirmar que se encuentra en "el grupo de delante", asegura que "Bezzecchi está un paso por delante de todos".

"Bezzecchi fue ya el más rápido en los test a nivel de vuelta rápida y de ritmo y hoy ha sido el más rápido a una vuelta y en ritmo. Si no pasa nada mañana o pasado, es el claro favorito para la pole y la victoria en ambas carreras", recalca Marc.

A su vez, el piloto italiano ha apuntado al eneacampeón del mundo como el favorito, pese a "hacer bien en ir de perfil bajo" y evitar la presión que le pone encima el resto del grupo.

"Soy el primer realista en que, cuando se empieza la primera carrera, el campeón sí que defiende el título, pero todos parten de cero. Habrá un momento, tarde o temprano, en que tendrá que coger la responsabilidad, pero, de momento, es el rival más rápido aquí, en Tailandia. Intentaremos estar lo más cerca de él", concluye Marco Bezzecchi.