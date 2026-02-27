La propuesta de Daniil Medvedev que revolucionaría el calendario... y podría gustar a muchos tenistas

El cansancio está siendo protagonista en el calendario de los tenistas y por eso Medvedev apuesta por reducir los torneos que repartan puntos en el ranking de la ATP.

El apretado calendario de la ATP ha sido una de las discusiones más importantes de los tenistas en los últimos tiempos. Y la propuesta que ha hecho Daniil Medvedev, desde Dubai, se ha hecho viral. El tenista ruso apuesta por un calendario en el que sólo dos tipos de torneos repartan puntos para el ranking.

Sería una manera de que los tenista pudieran lograr descansar mejor. Medvedev sólo daría puntos en los cuatro Grand Slams y en los once torneos de Masters 1.000.

Así lo explica: "Tal y como está el circuito ATP, creo que esto no va a cambiar, al menos mientras yo juegue. Creo que el calendario deberían formarlo los cuatro Grand Slam, los 11 Masters 1.000 y el resto de torneos deberían disputarse sin puntos para el ranking".

"Es la única forma de recortar el calendario. No va a pasar porque hay licencias y la ATP no tendrá dinero suficiente para comprar todas. Los torneos tampoco van a renunciar porque perderían dinero, ya que esto es un negocio", indica un Medvedev que sin embargo es pesimista con respecto a su propuesta.

Recordó a lesión de Holger Rune, que forzó y lo pagó caro: "Todos decían de Rune cuando se lesionó que no tenía que jugar en Estocolmo porque era un ATP 250, pero si quería estar en Turín para las ATP Finals tenía que hacerlo, aunque no fuese un torneo obligatorio".

"El año pasado jugué siete torneos seguidos. ¿Tenía que hacerlo? No, pero jugué mal al inicio del año y pensaba que podía conseguir 100 puntos aquí, 200 allí... Si no hubiera puntos en juego, sería una decisión más fácil", cierra su explicación el tenista ruso.