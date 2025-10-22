¿Se retirará Marc Márquez en Honda? Atención a la cábala de un agente de MotoGP

Carlo Pernat considera que la marca japonesa intentará seducir al de Cervera antes de que renueve su contrato con Ducati.

Tras haber conquistado el presente Mundial de MotoGP con una superioridad casi insultante para el resto de la parrilla, es difícil imaginar a Marc Márquez lejos de Ducati en estos momentos.

El binomio entre el ilerdense y el equipo italiano ha cuajado a la perfección y, de hecho, el que tiene más papeletas para salir de BorgoPanigale es su compañero Pecco Bagnaia.

Así lo aseguró Carlo Pernat en una entrevista en 'MowMag' en la que además expuso una llamativa teoría: la posibilidad de que Marc termine retirándose en Honda.

"Marc y Honda nunca se han olvidado. El contrato de Márquez con Ducati vence a finales del año que viene. Probablemente intentarán renovarlo a principios de 2026, pero ¿no intentaría Honda llamarlo y quizás convencerlo, animándolo a terminar su carrera ganando por última vez, o las últimas veces que ganó por primera vez?", planteó.

A pesar de que el dinero no fuera importante para Márquez a la hora de apostar por Gresini, en 2027 el representante italiano considera que la situación puede cambiar.

"Honda es actualmente el único fabricante sin un piloto de élite, y es un gigante industrial que podría ofrecer cifras que incluso alguien a quien ya no le importa el dinero, como Marc Márquez, no podría rechazar", ha señalado.

Pernat duda que Marc pidiese más dinero a Ducati, pero sí cree que hay otro factor que podría decantar su decisión: su hermano.

"Bueno, me tienta decir: sobre su compañero de equipo. ¿Crees que no pensará en tener a su hermano a su lado en el garaje?", ha zanjado.