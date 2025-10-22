Sinner, 'crucificado' en Italia por no jugar la Copa Davis

Adriano Panatta, extenista italiano que se coronó en Roland-Garros 1976, ha criticado con dureza la decisión de su compatriota.

La decisión de JannikSinner de no jugar la Copa Davis, que precisamente se celebra en Bolonia, para tener una semana de descanso y así preparar mejor la próxima temporada ha causado mucho revuelo en Italia.

Primero fue la leyenda Nicola Pietrangeli la que calificó de "bofetada" la decisión, pero no ha sido el único.

Adriano Panatta, extenista italiano que ganó Roland-Garros 1976, se ha mostrado muy duro con su compatriota en el 'Corriere dello Sport'.

Panatta entiende que quizás su época y la actual son distintas, pero tiene claro que con su equipo esto nunca hubiera pasado.

"¿Tendría sentido juzgar los acontecimientos de hoy, a la gente, su comportamiento, con los estándares de ayer? Nunca me habría dado por vencido con la Copa Davis, y si alguien del equipo lo hubiera hecho, habrían sido mis compañeros y el capitán, incluso antes que la federación, quienes habrían exigido explicaciones con la mayor dureza posible", ha señalado.

"Hoy, eso ya no es así. Puedo decirle a Sinner que lo siento, y si yo fuera él, habría hecho un esfuerzo, y que habría sido útil evitar la polémica que seguramente se desatará", ha añadido.

Italia, campeona de las dos últimas ediciones de la Copa Davis, no contará con su mejor jugador en las Finales, por lo que Mussetti, Cobolli, Berrettini, Bolelli y Vavassori serán los encargados de revalidar el título.