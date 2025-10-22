Antolín González, expiloto de F3, confiesa haber acuchillado a su padre en Aranda de Duero

El joven de 23 años, que se encontraba en prisión provisional desde julio, ha confesado el crimen y se encuentra colaborando con las autoridades.

De soñar con la Fórmula 1 a la cárcel

Este lunes Antolín González, subcampeón de Fórmula 3 en Asia, confesó en su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero el asesinato de su padre.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de julio en una nave industrial de la localidad burgalesa tras una discusión familiar.

Según el joven de 23 años, su padre fue el que empuñó el arma blanca en primera instancia tras una fuerte discusión y, en un forcejeo, le asestó una puñalada en el cuello.

El hombre, de 56 años, fue hallado aún con vida, pero los servicios sanitarios no pudieron salvarlo.​

El parricida fue detenido horas después en la pedanía de Sinovas, pero antes se deshizo del cuchillo arrojándolo al río Arandilla, tal y como ha confesado.

Antolín González se encontraba en prisión provisional desde entonces y este lunes confesó el crimen con el objetivo de obtener una reducción de la condena si alcanza un acuerdo con la Fiscalía.