Bea de Vicente, sobre las presuntas acosadoras de Sandra: "Esas tres chicas, si esto es cierto, estarán que les va a dar algo"

Más Vale Tardes analiza las novedades en el caso de Sandra, la joven de 14 años que se ha suicidado después de sufrir acoso escolar. Hoy, la Fiscalía ha pedido que se retiren las fotografías de las tres presuntas menores acosadoras de las redes.

En el vídeo sobre estas líneas, Bea de Vicente recuerda que el centro, que no actuó ante las denuncias de los padres de Sandra, puede enfrentarse a responsabilidades "incluso penales", además del propio cierre.

En lo que respecta a las presuntas acosadoras, apunta que en el sistema de menores "no hay penas de cárcel", pero sí "medidas de internamiento".

La abogada señala que "esas tres chicas, si esto es cierto, estarán que les va a dar algo": "Salvo que tuvieran una personalidad psicopática, lo normal es que se hayan dado cuenta de que su comportamiento ha general la muerte de una cría que era un ángel".

