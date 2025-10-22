Ahora

Fallos en los cribados

El Servicio Andaluz de Salud da por solucionado el problema de acceso a los informes de los cribados después de que la Junta negara la "destrucción"

El contexto Pese a que en un primer momento el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, negara estas incidencias, horas más tarde el Servicio Andaluz de Salud reconoció a laSexta que se estaban produciendo "incidencias técnicas" para acceder a imágenes y a informes de pruebas de los cribados de cáncer de mama.

Movilización ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Málaga
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dado por solucionado el problema del acceso a los informes, imágenes y servicios digitales después de las "incidencias técnicas" para acceder a los informes de los cribados de cáncer de mama.

Fue precisamente Amama, la asociación que denunció los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, quien acusó a la Junta de manipular los historiales médicos de algunas pacientes y aseguró que se estaban borrando informes de mamografías del portal online donde se suben los resultados.

Ante esta situación, presentaron un escrito ante la Fiscalía para que investigue el presunto borrado de informes de mamografías en el portal ClicSalud, que es el que utilizan los pacientes para acceder a sus datos en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), y el sistema Diraya, que es el que utilizan los profesionales.

Pero el consejero de Sanidad no solo lo negó sino que pidió a Amama que "deje de lanzar infundios e intentar desprestigiar al sistema público". Más tarde, el Servicio Andaluz de Salud informó de que "debido a un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación 'ClicSalud+', en momentos puntuales se ha producido una incidencia técnica que impide acceder temporalmente a imágenes e informes".

Ahora, el SAS ha informado este miércoles de que ya se han restablecido todas las secciones de la aplicación ClicSalud+ y ya están disponibles los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios.

"En ningún caso esta caída informática ha supuesto ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, a los que pueden acceder con normalidad", según el SAS. "Desde el Servicio Andaluz de Salud lamentamos las molestias que esta incidencia haya podido causar y agradecemos a la ciudadanía su paciencia y comprensión", ha añadido.

