Sesión de control al Gobierno en el Congreso, en directo: nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Feijóo, a Sánchez: "Cada vez que le pregunto por corrupción dice que la economía va bien" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comienza la sesión de control al Gobierno preguntando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre si ha "renunciado a gobernar", una intervención marcada por la corrupción. Al preguntarle por el lapsus de Yolanda Díaz, Sánchez le ha recordado a él los lapsus que ha tenido.

El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la declaración como Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que fue convertida en Dirección General de Seguridad durante el régimen franquista. La declaración ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso, del PP, que se opone a la misma, y el Gobierno de Pedro Sánchez. Este inmueble desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE. La declaración como Lugar de Memoria Democrática de este edificio, donde "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia, es una magnífica noticia para quienes defendemos la libertad, los derechos y la reparación de las víctimas", ha señalado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que considera que "todos los demócratas" deberían "alegrarse" de esta declaración, "para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos". Servimedia Compartir en X

