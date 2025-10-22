En directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso, en directo: nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo
Los detalles El presidente del Gobierno se enfrenta a las preguntas del líder del PP sobre corrupción. Sánchez también tendrá que contestar a Míriam Nogueras, portavoz de Junts, sobre su compromiso con Cataluña.
Sánchez, a Feijóo: "Es usted quien ha renunciado"
Feijóo, a Sánchez: "Cada vez que le pregunto por corrupción dice que la economía va bien"
Minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada ayer
Entran los diputados al hemiciclo
El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos
Las preguntas a Sánchez
Nueva sesión de control al Gobierno
Sánchez afea a Feijóo la gestión de los cribados en Andalucía y de la DANA por parte de Moreno Bonilla y Carlos Mazón, algo que le hace asegurar que el líder del PP "ha renunciado a muchas cosas".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comienza la sesión de control al Gobierno preguntando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre si ha "renunciado a gobernar", una intervención marcada por la corrupción. Al preguntarle por el lapsus de Yolanda Díaz, Sánchez le ha recordado a él los lapsus que ha tenido.
Minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada ayer
El Congreso de los Diputados guarda un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada en Villaverde este martes en un nuevo crimen machista en nuestro país.
Entran los diputados al hemiciclo
Los diputados ya empiezan a tomar sus asientos en el Congreso a escasos minutos del comienzo de la sesión de control al Gobierno.
El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la declaración como Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que fue convertida en Dirección General de Seguridad durante el régimen franquista. La declaración ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso, del PP, que se opone a la misma, y el Gobierno de Pedro Sánchez. Este inmueble desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE. La declaración como Lugar de Memoria Democrática de este edificio, donde "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia, es una magnífica noticia para quienes defendemos la libertad, los derechos y la reparación de las víctimas", ha señalado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que considera que "todos los demócratas" deberían "alegrarse" de esta declaración, "para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos".
Las preguntas a Sánchez
Estas son las preguntas que están registradas para Sánchez en esta sesión de control:
Alberto Núñez Feijóo: "¿Ha renunciado a gobernar?"
Míriam Nogueras: "¿Qué opina el Gobierno sobre la situación política actual en Cataluña?"
Mertxe Aizpurua: "¿Qué medidas adoptará para acabar con la exaltación del fascismo?"
Nueva sesión de control al Gobierno
Buenos días. Este miércoles, el Gobierno de coalición se enfrenta a una nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará un nuevo cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le preguntará si "ha renunciado a gobernar", como ha registrado su grupo en la Cámara Baja.