En Italia ven a Bagnaia fuera de Ducati: "Marc Márquez desmanteló el proyecto"

Carlo Pernat, reconocido representante de MotoGP, considera que Pecco le ha dado un "ultimátum" a Ducati: "O se resuelven los problemas que tenemos para Valencia u ocurre algo dramático".

Con PeccoBagnaia sumido en una profunda crisis en Ducati con una Desmosedici a la que no se termina de adaptar, Carlo Pernat se ha mostrado más que contundente al analizar la situación de su compatriota en la revista italiana 'MowMag'.

El representante de Enea Bastianini para nada tiene claro que el '63' vaya a continuar en BorgoPanigale el próximo año a pesar de tener contrato.

"No soporto pensar que PeccoBagnaia y Ducati puedan seguir así un año más. Algo pasará allí. ¿Qué precio tendrá que pagar Ducati?", ha expuesto.

El agente considera que los de Bolonia acertaron fichando a Márquez, pero esa decisión ha tenido sus consecuencias.

"Ducati, al fichar a Marc Márquez, desmanteló un proyecto que llevaba mucho tiempo en marcha. Fue la decisión correcta, seamos claros, porque el ganador siempre tiene la razón, y Márquez no ganó; arruinó por completo el campeonato", ha señalado.

Y una directa es la falta de alternativas a Bagnaia: "Así que, aunque reitero que fue la decisión correcta para el presente, hoy me pregunto cuál será el precio para el futuro. Jorge Martín se ha ido a otro equipo, Marco Bezzecchi se ha ido a otro equipo, Enea Bastianini se ha ido a otro equipo y PeccoBagnaia podría irse a otro si la situación no se resuelve pronto. Todas estas son consecuencias de la decisión de Márquez. Vale, está Fermín Aldeguer, pero por muy talentoso que sea, sigue siendo una apuesta segura. ¿Álex Márquez? Excelente, pero no estoy del todo convencido".

Con Bagnaia con la moral complemente hundida, Pernat afirma que le ha dado "un ultimátum" a su equipo: "O se resuelven los problemas que tenemos para Valencia u ocurre algo dramático. ¿Cómo podemos siquiera pensar en continuar con una situación así?".

"Si los resultados siguen así, tendremos que mirarnos a los ojos y admitir que es imposible construir un futuro juntos así", ha zanjado. Mucho ojo con el futuro de Pecco.