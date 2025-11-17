La respuesta de Espargaró a la surrealista caída de Morbidelli en la parrilla de salida: "Si me coge el pie..."

La última carrera del último GP de la temporada celebrado en Valencia dejó una imagen increíble después de una caída en la parrilla de salida que terminó con el piloto italiano lesionado.

El momento previo al comienzo de la última carrera de la temporada, en Valencia, en la categoría reina fue verdaderamente increíble. Tras la vuelta de calentamiento los pilotos se dirigían a sus respectivas posiciones en la parrilla de salida cuando Morbidelli protagonizaría una imagen surrealista.

El italiano, que salía en séptima posición, impactaba contra el lateral trasero de la moto de Aleix Espargaró y se iba al suelo de la pista. Un hecho que despertaba la sorpresa de los aficionados ante la inesperada caída.

El incidente obligaba a Morbidelli a salir desde el pit lane, sin embargo, poco después se retiraría de la prueba ya que el piloto sufrió una fractura en el quinto metacarpiano de la mano izquierda.

"Cuando he sentido el impacto y he visto a Morbidelli en el suelo no me lo podía creer, me ha sabido mal porque ver a un piloto en la parrilla caído en la última carrera no es bonito. Pero hay que estar concentrados, una vez parados no tiene lógica", relataba Espargaró sobre lo sucedido en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Finalmente, el español concluyó su aportación respecto al tema con seriedad: "Hay que estar más atentos,. Ha destrozado la moto, doblado los escapes, frenos, dispositivos... si me coge el pie me lo destroza. Él tiene una lesión grave lo siento mucho y espero que se recupere pronto".