MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Valencia de motociclismo en Cheste

¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE VALENCIA!!

¡¡MotoGP llega a su final este 2025 con la última carrera de la temporada en el circuito Ricardo Tormo!! En la categoría reina, Álex Márquez, Pedro Acosta y Marco Bezzecchi parten como principales favoritos a llevarse la última victoria del año. Sin embargo, el plato fuerte del día está en Moto2, donde el Mundial aún está en juego. El español Manu González puede ser campeón si gana la carrera y Diogo Moreira queda decimoquinto o peor. Una combinación algo complicada. ¡¡Todo preparado para vivir un Gran Premio espectacular que se puede seguir desde ya en directo en 'laSexta'!!