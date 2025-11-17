Ahora

Falsa alarma

Pánico en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid por un paraguas con mango de katana: "Parecía una Tortuga Ninja"

¿Por qué es importante? La confusión con un paraguas ha sembrado el temor en el Hospital Ramón y Cajal. Su propietario ha asegurado que nunca lo volverá a usar tras ver el caos que ha generado.

Un paraguas con mango de katana ha sembrado el pánico en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Al parecer, según han desvelado fuentes policiales a laSexta, todo ha ocurrido después de que una persona entrase con una mochila de la que sobresalía un mango que parecía un arma.

Al ver esto, un ciudadano ha alertado a las autoridades de que creía haber visto a una persona con un arma, una llamada que ha hecho que la Policía acuda al lugar para revisar las cámaras de seguridad y localizar a la persona que parecía portarla.

Finalmente, los agentes le han localizado en la estación de Cercanías, descubriendo que se trataba de un hombre que realmente lo que llevaba era un paraguas de AliExpress con mango de katana.

Una situación que ha quedado en una anécdota pero que durante unos instantes ha generado caos en el centro. "Parecía una Tortuga Ninja", ha confesado uno de los testigos. Además, en redes sociales se han compartido algunos mensajes especulando con lo que podría estar sucediendo.

"He oído que hay un pirado con una katana por el Hospital Ramón y Cajal de Madrid", ha escrito un usuario en 'X', a lo que otro le respondía señalándole que era todo "falso" y que se trataba de una persona con un paraguas que tenía esa forma.

Por su parte, el propietario de dicho objeto ha confesado que no piensa volver a usarlo después de todo el revuelo que se ha generado.

