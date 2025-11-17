Es un señor: Marc Márquez defiende a Valentino Rossi de los abucheos en Valencia

El campeón del mundo de MotoGP pidió "respeto" después de que se produjeran silbidos y abucheos contra el italiano cada vez que aparecía en pantalla.

"Por favor, respeten a todos"

Durante los MotoGP Awards celebrados en la noche de este domingo en Valencia, Valentino Rossi, que no estuvo en la gala, fue muy protagonista.

El italiano apareció en pantalla en diferentes ocasiones y la reacción del público siempre fue la misma: silbidos y abucheos.

El público español no olvida su 'guerra' con Marc Márquez, acrecentada por el 'Doctor' en los últimos tiempos y eludida por el '93', y así lo demostró.

Sin embargo, el piloto de Ducati quiso salir al paso para defender al expiloto cuando recibió el premio al mejor adelantamiento del año.

"Lo único que puedo decir es que, por favor, respeten a todos", dijo el de Cervera en unas palabras que claramente iban por Rossi. Chapeau.