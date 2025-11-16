El momento de la desolación para Manu González: este fue el motivo que destruyó sus aspiraciones al título

El piloto madrileño tuvo que abandonar debido a un problema en su neumático trasero. Moreira se proclamó campeón a cuatro vueltas del final.

Manu González esperaba un milagro, pero no llegó. El joven piloto español necesitaba conseguir la victoria y esperar que Diogo Moreira, su máximo rival, terminara en el decimoquinto lugar o peor. No se cumplieron ninguna de las dos premisas.

'ManuGas', que partía desde la quinta plaza, comenzó con ritmo para intentar pegarse lo máximo posible a la cabeza de carrera. Por desgracia para él, en ningún momento tuvo velocidad como para poder ponerse primero. El madrileño se terminó despidiendo definitivamente del título después de tener que abandonar.

Un problema en su neumático trasero le hizo ir perdiendo mucha velocidad y tomó la decisión de abandonar. La otra cara de la moneda fue la de Diogo Moreira. El brasileño no pudo contener las lágrimas tras la carrera. Su final de temporada ha sido espectacular completando la mayor remontada de la historia de Moto2 sobreponiéndose a una desventaja de 61 puntos.