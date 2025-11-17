MotoGP
Pedro Acosta vuelve a avisar a KTM: "Yo no he venido para esto..."
El piloto español dice que no está en MotoGP para no ganar: "Se lo dije a KTM el primer día que quise venir aquí...".
Pedro Acosta fue cuarto en Valencia. Fuera del podio y lejos de la victoria. Otra vez. Y le ha dejado claro a KTM que él no está en MotoGP para eso. Está para ganar. Y con esta moto no lo ha conseguido. Quiere que el año que viene den un salto importante pensando en luchar por el título.
Así lo apuntó ante los medios: "Se lo dije a KTM el primer día que quise venir aquí: no he venido por eso. Creo que he hecho un gran paso de mitad de año aquí y he cogido muchísima consistencia".
"Sé leer más las carreras, dónde está mi sitio, aguantar encima de la moto, que antes me faltaba mucho y tenía muchas caídas. Pero no es suficiente con optar a podios. Quiero decir, vine aquí con el sueño de intentar luchar por el campeonato y no es lo que hemos conseguido", explica el piloto murciano.
Él mejora como piloto, pero protesta por el avance de la KTM: "Cada situación me está haciendo mejor. Estoy viendo las carreras de otra manera. Antes hubiera tirado la moto. Desde hace, creo que, seis Grandes Premios, desde Indonesia, estoy haciendo buenos resultados, siempre dentro del top 5".
"Me estoy convirtiendo en mejor piloto para cuando llegue mi momento, que tiene que llegar. He cometido pocos errores y los pocos que he cometido han sido sobre todo en sprint", se muestra confiado Acosta.
Ha terminado cuarto en el campeonato del mundo por delante de Pecco Bagnaia. Pero quería más. "El cero de Misano me hizo mucho daño en lo que se refiere al campeonato, porque creo que podía haber acabado con una buena carrera, a malas cuartos, como estaba ya. Lo que nos pasó en Motegi con la goma de atrás, creo que me costó otros puntos. Al menos no estuvieron en mi mano. Estoy aprendiendo a leer cuando no es mi día. Por desgracia, parece que nunca es mi día, pero estoy ahí sacando la cabeza", completa.