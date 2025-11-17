Ferrer sorprende comparando a Alcaraz con Nadal: "Son igual de..."

El capitán de España ha comparado a ambos astros antes de que dé comienzo la final a ocho de la Copa Davis. España parte como una de las principales favoritas. Jugará los cuartos ante República Checa.

Carlos Alcaraz será el gran estandarte de la selección española en la Copa Davis. El murciano llegará a la cita en Bolonia como número uno del mundo y como la estrella de una España que, con la ausencia de Jannik Sinner en Italia, ha cobrado más fuerza como favorita en las últimas semanas.

Sin embargo, el estado físico de Alcaraz es la gran duda que en estos momentos sondea a la selección española. El murciano terminó la final de la Copa de Maestros con molestias en su isquiotibial derecho. Recibió tratamiento durante el duelo ante Sinner y mostró un vendaje en esa zona.

Todo a menos de cinco días del debut de España en las Finales de la Copa Davis. Alcaraz es el líder y la principal arma de un combinado que hace poco disfrutaba de los éxitos y del juego de Rafa Nadal. David Ferrer, capitán de la selección española, ha comparado a ambos jugadores.

Tanto Rafa como Carlos han sido sus 'pupilos' en su trayectoria como capitán de España. Ferrer los ha comparado en unas declaraciones para 'Eurosport': "Hemos tenido durante muchísimos años a uno de los mejores de la historia como Rafael Nadal. Y tenemos la suerte de que haya alguien igual de especial como es Carlos".

"Se lleva muy bien, sobre todo si eres capitán de la Davis, que después de Rafa haya un jugador de ese talante. A nivel personal es un jugador muy humilde, muy tranquilo y eso facilita las cosas para todo el mundo", ha reconocido Ferrer.